Зростання пенсій, мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму: що чекати у 2024 році

З 1 січня розпочався третій етап програми відновлення зруйнованого під час війни житла

В Україні з початку 2024 року зросли прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та пенсія. Крім того, розпочався новий етап програми компенсації для відновлення житла та другий етап земельної реформи. Аналітичний портал «Слово і діло» підготував інфографіку про головні зміни для українців цього року.

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Уже 1 січня в Україні змінилися деякі соціальні показники. Прожитковий мінімум, який не змінювався з грудня 2022 року, наразі становить 2920 грн (було 2589 грн). Зростання прожиткового мінімуму спричинило збільшення розміру низки соціальних виплат.

Мінімальна пенсія в Україні зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наприкінці року припустила, що у разі проблем із наданням міжнародної фінансової допомоги індексація може і не відбутися. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексацію проведуть, як і передбачено законом.

Посилено вимоги до розміру стажу, необхідного для виходу на пенсію. Тепер українці можуть вийти на пенсію у 60 років за наявності щонайменше 31 року стажу, у 63 роки – 21-31 року, у 65 років – 15-21 року. Зазначимо, що стаж можна докупити: за кожен місяць, якого бракує, потрібно сплатити внесок у сумі мінімального страхового внеску на дату укладення договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Крім того, двічі цього року зросте мінімальна зарплата: з 1 січня – до 7,1 тис. грн, з 1 квітня – до 8 тис. грн.

Другий етап земельної реформи стартував із 1 січня: тепер купити сільськогосподарські землі можуть юридичні особи. Купувати землю зможуть лише компанії, учасниками яких є громадяни України та у розмірі не більше 10 тис. га. Крім того, купувати землю може держава та територіальні громади. Для фізичних осіб також з'явилася можливість купувати ділянки площею до 10 тис. га (раніше було до 100 га).

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З 1 січня розпочався третій етап програми відновлення зруйнованого під час війни житла – на компенсацію можуть претендувати українці, які вже відремонтували житло власним коштом. Щоб комісія розглянула прохання про компенсацію, потрібно подати заяву через «Дію». При визначенні розміру компенсації комісія орієнтуватиметься на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затвердженого Кабміном.

З 1 липня в Україні набуде чинності закон про криміналізацію контрабанди товарів. За товарну контрабанду вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн передбачено кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн, вартістю понад 15,14 млн гривень – штраф 850 тис. грн або позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

За контрабанду підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн каратимуть штрафом 340 тис. грн або позбавленням волі до шести років, вартість вище 2,271 млн грн – штрафом 1,275 млн або позбавленням волі на 12 років з конфіскацією.

Зауважимо, у 2023 році середня зарплата зросла на 27%: яка найпопулярніша професія і кому готові платити 500 тис. грн. Особливо висока конкуренція на ринку праці торік була за віддалену роботу та посади в IT.

Крім того, Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.