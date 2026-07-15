Де українцям найвигідніше зберігати гроші? Банкір дав дві поради

Валюта має залишатися резервом на випадок непередбачуваних обставин, однак зберігати в ній усі кошти не завжди раціонально

Гривневі депозити та ОВДП можуть забезпечити вищу дохідність, ніж купівля валюти у другому півріччі 2026 року

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов рекомендує українцям не переводити всі заощадження у валюту через очікування зростання курсу та назвав гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на подкаст на YouTube-каналі Finance.ua.

«Найперше, що варто сказати: універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися. Але є базовий принцип: кошти бажано не просто зберігати, а диверсифікувати ризики, розподіляючи між кількома інструментами», – зазначив банкір.

Експерт зазначив, що серед гривневих інструментів заощаджень найпривабливішими залишаються депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

В українських банках середні ставки за гривневими депозитами нині стартують приблизно від 14% до 17.5% річних.

За розрахунками Сергія Мамедова, при розміщенні 100 тис. грн на депозиті на 6 місяців під 14% річних, дохід становитиме близько 5,4 тис. грн. після сплати податків.

В ОВДП є значна перевага перед депозитами, оскільки дохід від їх придбання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Тому за близької номінальної дохідності ОВДП можуть бути вигіднішими за депозити саме через відсутність податкового навантаження.

Водночас банкір не радить повністю відмовлятися від валютних заощаджень. За його словами, валюта має залишатися резервом на випадок непередбачуваних обставин, однак зберігати в ній усі кошти не завжди раціонально.

Прогноз експерта на друге півріччя передбачає поступове, а не стрибкоподібне послаблення гривні.

«Ми очікуємо, що до кінця року курс долара може досягти позначки в 46-46,5 грн/$, при цьому курс євро коливатиметься в діапазоні 52,5-53,5 грн/€. Однак такі показники не варто сприймати буквально: це орієнтири», – підкреслив Сергій Мамедов.

Нагадаємо, ОВДП – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для фінансування державного бюджету. Серед них є військові облігації, кошти від продажу яких спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Погашення їхньої вартості та виплата доходу за ними гарантуються державою. Водночас одним із найпоширеніших інструментів заощаджень залишаються банківські депозити.

За даними Міністерства фінансів України, окремі банки пропонують депозитні програми з мінімальною сумою вкладу від 1 тис. грн, однак ця сума залежить від умов конкретного банку.