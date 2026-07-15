Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Де українцям найвигідніше зберігати гроші? Банкір дав дві поради

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Де українцям найвигідніше зберігати гроші? Банкір дав дві поради
Валюта має залишатися резервом на випадок непередбачуваних обставин, однак зберігати в ній усі кошти не завжди раціонально
фото: glavcom.ua

Гривневі депозити та ОВДП можуть забезпечити вищу дохідність, ніж купівля валюти у другому півріччі 2026 року

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов рекомендує українцям не переводити всі заощадження у валюту через очікування зростання курсу та назвав гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на подкаст на YouTube-каналі Finance.ua.

«Найперше, що варто сказати: універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися. Але є базовий принцип: кошти бажано не просто зберігати, а диверсифікувати ризики, розподіляючи між кількома інструментами», – зазначив банкір.

Експерт зазначив, що серед гривневих інструментів заощаджень найпривабливішими залишаються депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

В українських банках середні ставки за гривневими депозитами нині стартують приблизно від 14% до 17.5% річних.

За розрахунками Сергія Мамедова, при розміщенні 100 тис. грн на депозиті на 6 місяців під 14% річних, дохід становитиме близько 5,4 тис. грн. після сплати податків.

В ОВДП є значна перевага перед депозитами, оскільки дохід від їх придбання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Тому за близької номінальної дохідності ОВДП можуть бути вигіднішими за депозити саме через відсутність податкового навантаження.

Водночас банкір не радить повністю відмовлятися від валютних заощаджень. За його словами, валюта має залишатися резервом на випадок непередбачуваних обставин, однак зберігати в ній усі кошти не завжди раціонально.

Прогноз експерта на друге півріччя передбачає поступове, а не стрибкоподібне послаблення гривні.

«Ми очікуємо, що до кінця року курс долара може досягти позначки в 46-46,5 грн/$, при цьому курс євро коливатиметься в діапазоні 52,5-53,5 грн/€. Однак такі показники не варто сприймати буквально: це орієнтири», – підкреслив Сергій Мамедов.

Нагадаємо, ОВДП – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для фінансування державного бюджету. Серед них є військові облігації, кошти від продажу яких спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Погашення їхньої вартості та виплата доходу за ними гарантуються державою. Водночас одним із найпоширеніших інструментів заощаджень залишаються банківські депозити.

За даними Міністерства фінансів України, окремі банки пропонують депозитні програми з мінімальною сумою вкладу від 1 тис. грн, однак ця сума залежить від умов конкретного банку.

Читайте також:

Теги: інвестиції гроші валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Де українцям найвигідніше зберігати гроші? Банкір дав дві поради
Де українцям найвигідніше зберігати гроші? Банкір дав дві поради
Долар і євро подорожчали: курс валют на 14 липня 2026
Долар і євро подорожчали: курс валют на 14 липня 2026
Ціни на пальне 14 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни
Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни
Курс валют 13 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
173K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
54K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua