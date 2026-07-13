Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку – рейтинг

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку – рейтинг
Компанія налічує близько 55 тисяч працівників
фото: dtek.com

З початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в економіку України з початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчить рейтинг видання Liga.net.

«ДТЕК – приватний інвестор №1 в економіку України під час війни. Компанія налічує близько 55 тисяч працівників і з 2005 року інвестувала в українську енергетику понад 12 млрд євро», – йдеться в ньому.

Зазначається, що з 2022 року внаслідок обстрілів постраждали всі теплоелектростанції ДТЕК, тому компанія фактично працює в режимі безперервного відновлення.

Кошти йдуть одночасно на ремонт пошкоджених ТЕС і мереж, підтримку видобутку вугілля та газу, а також на розвиток відновлюваної енергетики.

Загалом видання склало рейтинг з 20 українців, які є найбільшими інвесторами України. Його очолив Рінат Ахметов, якому належать компанії ДТЕК та «Метінвест», банк ПУМБ та футбольний клуб «Шахтар».

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.

Читайте також:

Теги: ДТЕК Рінат Ахметов рейтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Асамблеї застерігають, що підвищення тарифів найбільше вдарить саме по вугледобувних підприємствах
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону – ексміністр
11 липня, 18:17
ДТЕК переміг у двох номінаціях: управління репутацією та вимірювання та оцінка ефективності
ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму
30 червня, 14:45
Сікорський вважає, що Президент Польщі позбавив себе можливості вести діалог із Зеленським
Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом
27 червня, 01:55
Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію
Екстрені відключення у Києві скасовано: куди звертатися, якщо світла досі немає
25 червня, 14:30
Навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів
ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів новини компаній
23 червня, 18:24
ДТЕК обіцяє повернути електрику до 16:00
Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло
22 червня, 13:02
Apple Music показав, хто насправді домінує у світовій музиці
Apple Music назвав найпопулярнішого артиста за всю історію сервісу
20 червня, 09:21
За даними ДТЕК, відновлювальні роботи тривають без упину
Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
19 червня, 17:15
Зеленський: Дякую всім друзям України і кожному, хто допомагає нам здобувати важливу інформацію
Зеленський показав падіння рейтингів Путіна (фото)
14 червня, 12:25

Економіка

ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку – рейтинг
ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку – рейтинг
За 10 років вантажовідправники переплатили «Укрзалізниці» близько 200 млрд грн – ЗМІ
За 10 років вантажовідправники переплатили «Укрзалізниці» близько 200 млрд грн – ЗМІ
Зміна правил бронювання: як зберегти статус критичності підприємства. 16 липня – критична дата
Зміна правил бронювання: як зберегти статус критичності підприємства. 16 липня – критична дата
Чи будуть в Україні пересувні АЗС? Яке рішення прийняв уряд
Чи будуть в Україні пересувні АЗС? Яке рішення прийняв уряд
D.Solutions допоміг 14 ветеранським бізнесам заощадити понад 2,3 млн грн на електроенергії
D.Solutions допоміг 14 ветеранським бізнесам заощадити понад 2,3 млн грн на електроенергії
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
103K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
89K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua