Євро помітно зріс у ціні. Курс валют 6 серпня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 6 серпня 2026 року. Порівняно з 5 серпня офіційний курс долара США, євро, британського фунта та польського злотого знизився, тоді як курс швейцарського франка також знизився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,68, євро – 51,62 грн, польського злотого – 11,98 грн.
Курс валют станом на 6 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6895
|51,6253
|60,2414
|11,9882
|55,2643
|
Ощадбанк
|44,55 / 44,85
|51,35 / 51,90
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,45 / 44,84
|51,30 / 52,08
|59,80 / 60,60
|11,92 / 12,04
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,40 / 52,10
|59,50 / 60,90
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|44,46 / 44,83
|
51,35 / 52,05
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,58 / 44,90
|51,44 / 51,90
|58,00 / 61,40
|11,30 / 12,30
|52,60 / 56,30
|
OTP Bank
|44,40 / 44,95
|51,00 / 51,99
|-
|-
|55,00 / 55,95
|
Укрсиббанк
|44,50 / 44,84
|51,25 / 51,81
|59,15 / 60,90
|-
|54,70 / 56,00
За тиждень євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США дещо подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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