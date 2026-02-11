Головна Гроші Особисті фінанси
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати
Бібліотекарі отримують мінімальну заробітну плату
фото: Шкільний бібліотечно-інформаційний центр/facebook

Бібліотекарі просять уряд надати їм статус педагогічних працівників

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція, де бібліотекарі звернулися до уряду, щоб парламентарі переглянули розмір їхніх зарплат. Наразі працівники бібліотек отримують не більше 8 тис. грн. Про це пише «Главком» із посиланням на петицію

За словами авторів петиції, бібліотекарі отримують мінімальну заробітну плату через що вони не мають можливості забезпечити базові потреби під час війни, зростання цін та інфляції. 

Також у документі наголошується, що з початку війни заробітна плата бібліотекарів не була переглянута. «Курс долара виріс утричі, а разом із ним значно подорожчали базові потреби: продукти харчування, комунальні послуги, транспорт тощо. Заробітна плата бібліотекарів в Україні залежить від їхньої кваліфікаційної категорії та стажу роботи, і майже всі мають вищу освіту або спеціальну», – йдеться у петиції.

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція, де бібліотекарі звернулися до уряду
На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція, де бібліотекарі звернулися до уряду
фото: скриншот petition.kmu.gov.ua

За даними петиції, молодий бібліотекар без категорії та стажу отримує 5691 тис. грн, а  бібліотекар 12 розряду – 7356 тис. грн.

Які вимоги бібліотекарі висунули уряду 

  • Збільшити заробітну плату бібліотекарів мінімум у 2 рази.
  • Повернути надбавку за особливі умови роботи та доплати.
  • Запровадити обов'язкову щорічну індексацію.
  • Урівняти систему премій всіх бібліотекарів та забезпечити їхнє регулярне нарахування до професійних свят.
  • Щомісячно виплачувати додаткову допомогу на період воєнного стану.
  • Щозв'язати суперечливе питання щодо відпустки бібліотекарів, запровадивши щорічну 31-денну відпустку.

Крім цього, автори петиції наголосити на тому, що бібліотекари формально не належать до педагогічних працівників, але разом із цим мають безпосередній вплив на освітній процес. Тому уряд закликають надати шкільним бібліотекарам статус педагогічних працівників.

Нагадаємо, що з початку 2026 року в Україні стартувало підвищення заробітних плат для викладачів і науково-педагогічних працівників вишів. Кошти на збільшені оклади вже надійшли до закладів освіти, тож університети поступово переходять на виплати за новими умовами. Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли в середньому на 30% відповідно до Єдиної тарифної сітки.

