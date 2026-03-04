Головна Гроші Особисті фінанси
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
Щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн
Наприкінці 2025 року гречка подорожчала до 44,88 грн за кг, у січні 2026 року – до 47,45 грн, а у лютому – вже до 50,82 грн

В Україні формується дефіцит гречки через різке скорочення виробництва. Через це вже у 2026 році ціни на популярну крупу можуть суттєво зрости. Про це розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, пише «Главком».

За словами Черемісіної, у перші роки повномасштабної війни ринок гречки навпаки зростав. Посівні площі активно збільшувалися, адже культура стала економічно вигідною для фермерів. У результаті вже у 2022-2023 роках виробництво перевищило внутрішні потреби.

«У результаті 2022 року вперше за останнє десятиріччя виробництво гречки в Україні перевищило наше внутрішнє споживання в 1,5 рази. Це дозволило сформувати внутрішній запас крупи, запобігти її дефіциту й стабілізувати тенденцію цінового зростання», – пояснила вона.

Однак з 2024 року ситуація почала змінюватися. Фермери різко скоротили площі під цією культурою. Якщо у 2023 році під гречкою було майже 147,9 тис. га, то у 2025 році – лише 58,5 тис. га.

Відповідно скоротилося і виробництво. У 2023 році аграрії зібрали 210,7 тис. тонн, тоді як у 2025 році – лише 70,8 тис. тонн.

При цьому щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн. Через це на ринку утворився дефіцит.

«Враховуючи традиційний рівень внутрішнього споживання гречки у 100-110 тис. тонн на рік, за даними урожаю 2025 року у 70,8 тис. тонн спостерігається дефіцит у розмірі 30-35 тис. тонн. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу», – зазначила Черемісіна.

Попри це, експерти не очікують порожніх полиць у магазинах, адже ринок частково балансують запаси з попередніх років.

Водночас ціни продовжують зростати. Наприкінці 2025 року гречка подорожчала до 44,88 грн за кг, у січні 2026 року – до 47,45 грн, а у лютому – вже до 50,82 грн.

Економісти прогнозують подальше зростання вартості крупи.

«До початку надходження нового врожаю споживча ціна на гречану крупу може досягти орієнтовно 55-60 грн за умови збереження поточних ринкових тенденцій та відсутності різкого збільшення пропозиції», – говорить Черемісіна.

Нагадаємо, ціни на тепличні огірки на українському ринку почали знижуватися. 

До слова, на українському ринку виробники підвищили ціни на картоплю через активний попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. 

