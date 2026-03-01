Індексація пенсій, нові правила нарахування нацкешбеку: що змінилося з 1 березня

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій

Українці у березні втратять спеціальний статус у Польщі

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій, запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку, а також зросте фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників. Про основні зміни з 1 березня розповідає «Главком».

Індексація пенсій

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України.

«З 1 березня нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду», – наголосив міністр.

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1% фото: glavcom.ua

Улютін підкреслив, що важливою передумовою індексації стала фінансова стабільність пенсійної системи. Вперше за багато років Пенсійний фонд розпочинає рік із затвердженим бюджетом, що гарантує передбачуваність виплат для мільйонів українців. «Бюджет Пенсійного фонду 2026 року збалансований і бездефіцитний, становить понад 1,2 трильйона грн. Це означає передбачуваність у першу чергу для понад 10 мільйонів пенсіонерів», – сказав він.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності зауважило, що нинішній рівень пенсій потребує подальшого підвищення. Середній розмір пенсії у 2026 році становить приблизно 6 500 грн, однак значна частина пенсіонерів отримує менші виплати. Саме тому індексація є частиною ширших системних змін у пенсійній системі.

За словами Дениса Улютіна, міністерство вже завершило розробку нової моделі пенсійної системи та фіналізує законопроєкт, який має забезпечити довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Правила нарахування національного кешбеку

З 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару: 15% кешбеку – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, та 5% – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%.

15% кешбеку:

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару фото: Закарпатська ОВА

5% кешбеку:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, потрібно використати сканер штрихкодів у застосунку «Дія». Нарахований кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Оновлений формат акцизної звітності

З 1 березня 2026 року суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, подаватимуть звітність за оновленими формами. Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2025 року № 641.

Щомісяця звітність подається до територіальних органів Державної податкової служби:

за оновленою формою № 1-ВП (місячна) – виробниками спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють виробництво та/або ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України зазначених товарів (продукції) та суб'єктами господарювання, які здійснюють ферментацію тютюнової сировини;

за оновленою формою № 1-ОП (місячна) – суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, тютюном, промисловими замінниками тютюну, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також операції з ввезення та вивезення відповідної продукції.

З 1 березня 2026 року – нові форми звітності для виробників та продавців підакцизних товарів фото: tax.gov.ua

Щороку звітність подається:

за оновленою формою № 1-ВП (річна)

малими виробництвами пива, дистилятів та виноробної продукції;

суб’єктами господарювання, які здійснюють вирощування тютюну, з можливістю відображення обсягів вирощування та посівних площ.

Наказом також передбачено:

удосконалений порядок відображення: обсягів продукції, переданої або отриманої на відповідальне зберігання; обігу відходів тютюнової сировини та залишків;

нові коди і види продукції, товарів та сировини для відображення інформації про залишки та обсяги придбаної, виробленої та реалізованої тютюнової сировини (ферментованої, неферментованої).

Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників

З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна фінансова допомога для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї – батьків, дружини чи чоловіка загиблого воїна, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину. Нині ця сума становить 7 800 грн.

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого воїна становитиме не менше 12 810 грн на людину фото: glavcom.ua

Виплати зростуть і для родин, де допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. Для них розмір підтримки становитиме не менше 10 020 грн на кожного замість нинішніх 6 100 грн.

Усі виплати щороку індексуватимуться, починаючи з 1 березня 2027 року.

Тарифи на світло та газ

У березні 2026 року споживачі газу, які є клієнтами «Нафтогазу», сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів.

Також тариф на електроенергію для населення залишиться без змін – 4,32 грн за кВт-год, і підвищення цієї весни не передбачається. Для домогосподарств з електроопаленням та багатозонними лічильниками продовжують діяти пільгові тарифи, що дозволяє суттєво зменшити витрати на електроенергію.

Ціна є актуальною до 30 квітня 2026 року.

Скасування спеціального статусу українців у Польщі

Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який передбачає скасування спеціальних норм для українських біженців. Про це йдеться на офіційному сайті польського уряду.

Польща ухвалила скасування спеціальних норм для українських біженців фото: glavcom.ua

Громадяни України підпадатимуть під загальні правила тимчасового захисту, що діють для всіх іноземців у країні.

«Прийнятий у березні 2022 року спеціальний закон став відповіддю на масовий наплив біженців з України в результаті агресії Росії проти цієї країни. Майже чотири роки по тому ситуація стабілізувалася – більшість повнолітніх громадян України працюють, а їхні діти навчаються в польських школах», – йдеться в заяві.

Відповідне рішення було ухвалене 20 січня, а нововведення почнуть діяти з 5 березня 2026 року. У польському уряді зазначили, що такий крок дасть змогу скоротити видатки державного бюджету.

Вартість в'їзної візи до Єгипту

Палата туристичних компаній та агентств оголосила про підвищення вартості в'їзної візи в єгипетських пунктах в'їзду. Йдеться про одноразову візу, ціна якої з 1 березня підвищилася з $25 до $30. Вартість багаторазової візи залишилася незмінною – $60.

У грудні 2025 року президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підписав указ, що встановлює максимальний розмір візового збору на рівні $20. Тоді в Міністерстві туризму підкреслювали, що документ лише визначає верхній поріг, а рішення про реальне підвищення ще не прийнято.

Вартість в'їзної візи до Єгипту зросла з 1 березня фото: glavcom.ua

Законопроєкт про збільшення мит був внесений МЗС Єгипту і схвалений парламентом 2 листопада 2025 року. Це рішення викликало критику всередині країни. У тому ж місяці федерація палат з питань туризму звернулася до прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі і міністра туризму Шеріфа Фатхі з проханням запобігти зростанню цін на візи.

Перехід на літній час

Перехід на літній час у 2026 році запланований на ніч проти 29 березня – за умови, що до того часу не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників.

Відповідно до чинного порядку, у ніч із суботи на неділю о 03:00 стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед. Таким чином, українці спатимуть на годину менше.

Більшість електронних пристроїв – зокрема смартфони, комп’ютери та смартгодинники – оновлять час автоматично, тоді як механічні годинники потрібно буде налаштувати вручну.

Тарифи Vodafone

У березні 2026 року Vodafone підвищить вартість тарифних планів. Деякі пакети подорожчають на кілька десятків гривень.

Vodafone підвищує вартість тарифних планів фото: dev.ua

Які тарифи подорожчають:

Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);

SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);

Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);

Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice Pro – 400 гривень (замість 330 гривень);

Joice Pro 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);

SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);

Joice Max 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);

Joice Max – 520 гривень (замість 450 гривень);

SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);

Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);

SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);

Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);

Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);

Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);

Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);

Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);

Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);

Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);

Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).

У 2026 році в Україні мобільний зв’язок і далі зростає в ціні через значне підвищення витрат мобільних операторів.