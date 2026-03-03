Євро, долар, золото? Ексчлен Ради НБУ порадив українцям, в чому зберігати заощадження

Шапран: «Кращої валюти за підсумками 2025 року для заощаджень в банках і в урядових облігаціях для українців б не було»

Колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«У минулому році гривня себе показала дуже добре. Якби ще не влаштовували посилення фінансового моніторингу (лімітів на перекази і т.д.), то, думаю, кращої валюти за підсумками 2025 року для заощаджень в банках і в урядових облігаціях для українців б не було. Тому я б радив не забувати про гривню», – наголосив експерт.

Шапран додав, що портфель іноземної валюти має бути диверсифікованим відповідно до пріоритетів інвестора, адже ринки залишаються надзвичайно динамічними, і навіть професійні гравці можуть помилятися у своїх прогнозах. За його словами, класичним способом зменшення впливу волатильності є саме диверсифікація.

«Я б не назвав нашу економіку вразливою. Нам вдалося побудувати так звану транзитну економіку: ми отримуємо частину коштів від партнерів і відправляємо їх на війну. До речі у РФ немає таких партнерів, хіба що Китай, якій сповідує принципи економічного егоїзму і вже достатньо давно. Практика показала, що за всіх наших проблем ми виявились стійкішими за ворога», – зазначив ексчлен Ради НБУ.

Експерт також зазначив, що міжнародні резерви НБУ залишаються на високому рівні, а ставки за депозитами та ОВДП є доволі високі. Водночас, за його словами, війна додає ризиків, однак 2025 рік продемонстрував, що гривня була вигіднішою для заощаджень.

До слова, з 2 березня 2026 року українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом.