Відсьогодні деякі купюри не прийматимуть у крамницях: деталі від Нацбанку

2 березня в Україні припиняють обіг банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років. Їх замінять відповідними монетами

Відсьогодні, 2 березня 2026 року, українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Як пояснили у Нацбанку, після вилучення з готівкового обігу ці банкноти більше не будуть засобом платежу, тобто ними не можна буде розраховуватися під час готівкових операцій.

«Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Громадяни можуть без комісії обміняти ці банкноти:

в усіх відділеннях банків України – протягом року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Райффайзен Банку», «ПУМБ» – протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку – наразі безстроково.

фото: НБУ

У Нацбанку також додали, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі, а середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років. Поступове вилучення розпочалося ще у 2020 році.

Нагадаємо, Національний банк України планує випустити нову пам’ятну монету номіналом 100 грн.

Нову пам’ятну монету випустять до Дня незалежності України. Назва монети відповідна «До 35-річчя Незалежності України». Пам’ятна монета стане частиною серії «Українська держава».

Очікуваний тираж монети НБУ планує до 1 тис. із золота 900 проби. Варто зауважити, що такі монети є пам’ятними, тому вони мають лише культурну цінність.