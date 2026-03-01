Головна Гроші Особисті фінанси
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати
колаж: glavcom.ua

Пенсійні виплати зростуть на 12,1% для понад 10 млн українців

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсійних виплат. Цьогорічний показник індексації є одним із найвищих за останні роки та випереджає темпи інфляції. Уряд уже затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду в розмірі понад 1,2 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уніан.

Індексація

Згідно закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в Україні передбачена індексація пенсійних виплат. Таким чином перегляд пенсійних виплат зумовлений зростанням цін і зарплат, а індексація відбувається для вирівнювання показників. У 2026 році коефіцієнт індексації встановлено на рівні 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції минулого року. Важливо пам'ятати, що індексується не вся сума пенсії, а лише її «базовий» розмір без урахування додаткових надбавок.

Мінімальна доплата очікується на рівні не менше 100 грн. Максимальна доплата за аналогією з минулим роком може становити до 1500 грн.

Що зміниться з 1 березня

Березнева індексація торкнеться переважної більшості пенсіонерів, які отримують кошти безпосередньо з ПФУ. Проте існують три категорії, яким виплати не переглянуть:

  • Особи, чиї пенсії вже були підтягнуті до мінімального рівня іншими програмами.
  • Пенсіонери, які отримують максимальну пенсію – 25 950 грн.
  • Прокурори та судді у відставці.

Як збільшаться виплати

Міністр соціальної політики Денис Улютін анонсував реформу солідарної системи. Розроблений законопроєкт передбачає введення базової пенсії не нижче 6 тис. грн. Нова модель має усунути несправедливість, коли розмір виплат залежав від року виходу на пенсію, та замінити застарілі «спеціальні» пенсії на професійні.

«З 1 березня нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду», – наголосив міністр.

Вперше за тривалий час Пенсійний фонд увійшов у рік із затвердженим і бездефіцитним бюджетом. Обсяг фонду перевищує 1,2 трлн грн.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

До слова, з 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій, запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку, а також зросте фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників. 

