Стартували виплати «дитячої допомоги» – Свириденко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Виплати до 1 року перераховані понад 46 тис. родинам
Свириденко: Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через «Дію»

Стартували виплати «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Розпочалися виплати «дитячої допомоги». Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку. Кошти за програмою «єЯсла» починають надходити для 1370 людей», – йдеться у повідомленні.

Виплата становить 8 тис. грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Зокрема, виплати до 1 року перераховані понад 46 тис. родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тис. грн.

«Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через «Дію». Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин», – додала Свириденко.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запровадився новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн є одноразовим платежем, і ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

Як повідомлялося, подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна буде дистанційно. Нова послуга з’явиться вже найближчим часом.

Теги: соцвиплати діти Юлія Свириденко

