Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року
Уже 28 січня необхідне фінансування надійшло на рахунки університетів

Із початку 2026 року в Україні стартувало підвищення заробітних плат для викладачів і науково-педагогічних працівників вишів. Кошти на збільшені оклади вже надійшли до закладів освіти, тож університети поступово переходять на виплати за новими умовами. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат Данило Гетьманцев. За його словами, відповідне рішення було ухвалене Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, і воно набрало чинності з 1 січня. Відтоді посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли в середньому на 30% відповідно до Єдиної тарифної сітки. Як зазначив депутат, уже 28 січня необхідне фінансування надійшло на рахунки університетів.

Водночас у більшості закладів ще тривають технічні перерахунки. До прикладу, заробітну плату за січень, нараховану станом на 28 число, планують виплатити до кінця місяця, а саме до 31 січня. Додаткові суми, пов’язані з уточненням окладів, надбавок і доплат, зокрема за січень і першу половину лютого, мають бути виплачені під час найближчої виплати авансу.

«Дякую всім, хто підтримав нашу з Русланом Стефанчуком поправку до бюджету 2026 про підвищення заробітної плати викладачів вузів», – ідеться в дописі Гетьманцева.

Варто зауважити, що напередодні про підвищення зарплат викладачів вишів повідомляли у Міністерстві освіти і науки.

«Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників», – ідеться в повідомлення на сайті МОН.

Так, із 1 січня 2026 року всі посадові оклади в бюджетній сфері розраховуються, виходячи з окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який наразі становить 3 470 гривень. Відповідно, разом із базовими окладами автоматично переглядаються і всі доплати та надбавки, прив’язані до їхнього розміру.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів передбачене підвищення посадових окладів із коефіцієнтом 40%. Утім, для тих категорій, у яких раніше вже діяло 10-відсоткове підвищення, фактичне зростання зарплат у січні склало близько 30%.

Разом із тим у МОН звертають увагу на джерела фінансування, оскільки підвищення стосується насамперед виплат, що здійснюються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Якщо ж оплата праці працівника відбувається з інших джерел, зокрема зі спеціального фонду, рішення щодо рівня зарплати заклад ухвалює самостійно, виходячи з чинного законодавства та власних фінансових можливостей.

Водночас уряд підкреслює, що це лише один з етапів підвищення оплати праці освітян. Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями. 

Раніше Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.

Нагадаємо, що в  Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тисяч до 8 647 грн. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет на 2026 рік», який набув чинності з 1 січня. Також зросла погодинна мінімальна зарплата – з 48 грн до 52 грн. А загальний показник прожиткового мінімуму із 1 січня зріс із 2920 грн до 3209 грн.

депутат зарплата бюджет фінансування університет

