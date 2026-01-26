Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти

У державному бюджеті на 2026 рік передбачили додатковий фінансовий ресурс для підвищених виплат вчителям

Підвищена зарплатня надійде вчителям вже у січні

Українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями. Таку заяву зробив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook, передає «Главком».

Оксен Лісовий зазначив, що 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. Для цього в державному бюджеті передбачено додаткові джерела фінансування. Тож у січні вчителі мають отримати вже підвищену зарплату.

«Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, – щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці», – написав міністр освіти і науки. Оксен Лісовий зауважив, що Міністерство освіти і науки України буде контролювати реалізацію рішення щодо підвищення зарплат вчителям.

Раніше Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.

Нагадаємо, що в Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тисяч до 8 647 грн. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет на 2026 рік», який набув чинності з 1 січня. Також зросла погодинна мінімальна зарплата – з 48 грн до 52 грн. А загальний показник прожиткового мінімуму із 1 січня зріс із 2920 грн до 3209 грн.