Відставка, яка підірвала мережі. Чому звільнено адмірала Воронченка?

Наказ про звільнення Воронченка з посади головного інспектора Міноборони підписано 31 жовтня 2024 року

Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України. Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Міноборони, наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року.

Повідомляється, що Воронченка зараховано в розпорядження міністра оборони.

Перед цим, у вересні 2024 року, нардепка Мар’яна Безугла писала в соцмережах, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив Воронченка начебто після того, як той доповів на Ставці верховного головнокомандувача про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Офіційного підтвердження тоді інформація не знайшла.

Нардепка Мар’яна Безугла у вересні 2024 року писала в соцмережах, що міністр оборони Умєров звільнив Воронченка скриншот допису Мар’яни Безуглої

Як мережа відреагувала на звільнення Ігоря Воронченка

Голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що звільнення начальника Головної інспекції Міністерства оборони України адмірала Ігоря Воронченка свідчить, що «влада не хоче знати реального стану справ у війську, а значить і змінювати його не збирається».

«Це не просто заважає нам рухатися до Північноатлантичного альянсу, а загрожує втратою держави. Ганьба політикам, які в цей вирішальний час так бездумно розкидаються досвідченими і відданими службі військовими. Адміралу Воронченку – честь», – написала нардепка.

Климпуш-Цинцадзе вважає, що звільнення начальника Головної інспекції МОУ адмірала Ігоря Воронченка свідчить, що влада не хоче знати реального стану справ у війську скриншот допису

Ексзаступник міністра оборони України, засновник «Повернись живим» і Ukrainian witness Віталій Дейнега зазначив, що звільнення адмірала Воронченка – це про бажання побути ще трохи у теплій ванні і подалі від поганих новин про реальний стан справ у Генеральному штабі та Міністерстві оборони, в підготовці та на фронті.

«Але теплі ванни, як і суто хороші новини – це дуже дорого. Це навіть дорожче за дешевий російський газ. Це МО зламалося. Умєров має піти. Бажано негайно», – додав Дейнега.

Дейнега вважає, що звільнення адмірала Воронченка – це про бажання побути ще трохи у теплій ванні і подалі від поганих новин про реальний стан справ у Генштабі та Міністерстві оборони скриншот допису Віталія Дейнеги

Нардепка Юлія Яцик у своєму дописі у Facebppk зазначила, що міністр оборони України Рустем Умєров звільнив головного інспектора Міноборони, екс-командувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка «за класикою жанру під виглядом реорганізації Головної інспекції Міноборони в Генеральну».

«Формально – це підстава для звільнення без згоди та проведення чистки всіх, хто з яйцями і здатен на виявлення проблем і реального стану справ в ЗСУ. Інтриги навколо Ігоря Воронченка почалися після його доповіді про результати перевірки Національної академії сухопутних військ (НАСВ), яку й досі очолює близький друг Сирського – Павло Ткачук та ще деяких висновків ГІМО», – написала Яцик.

Нардепка зазначила, що попри шалений тиск на Воронченка з вимогами приховати численні факти правопорушень в НАСВ, результати перевірки головного інспектора Міноборони були обʼєктивними і дуже неприємними для вищого командування.

Яцик вважає, що інтриги навколо І.Воронченка почалися після його доповіді про результати перевірки Національної академії сухопутних військ скриншот допису Юлії Яцик

Що відомо про Ігоря Воронченка

Ігор Олександрович Воронченко – головнокомандувач Військово-морських сил України (2016-2020), адмірал Військово-морських сил ЗСУ. Головний інспектор Міністерства оборони України з 11 червня 2020 року.

Місце народження. Освіта. Ігор Воронченко народився 22 серпня 1964 року у селищі міського типу Бабаї, що на Харківщині. З дитинства хотів стати військовим. Закінчив Ташкентське танкове училище, після чого проходив службу у групі радянських військ у Німеччині, де командував танковим взводом. У 1988 році повернувся до Радянського Союзу, служив у Білоруському військовому окрузі на посадах командира танкової роти та начальника штабу танкового батальйону.

Після розпаду СРСР повернувся на батьківщину і склав присягу на вірність народу України. Проходив службу у Національній Гвардії України у Харкові. З 1998 по 2003 рік на території Криму командував полком, що спочатку ставився до сьомої дивізії НГУ, а згодом був переформатований у 501 окремий мотострілковий полк (в/ч А0669).

6 грудня 2013 року полковнику Ігорю Воронченку – заступнику командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з берегової оборони – начальнику управління військ берегової та територіальної оборони Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України присвоєно військове звання генерал-майора.

14 жовтня 2015 року генерал-майору Ігор Воронченко - начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

25 квітня 2016 року був призначений в.о. командувача ВМС ЗСУ.

2 липня 2016 року президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Воронченка командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України та надав йому військове звання віцеадмірала.

23 серпня 2018 року указом президента України Ігорю Воронченку присвоєно військове звання адмірала.

11 червня 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади командувача ВМС ЗСУ.

З червня 2020 року – головний інспектор Міністерства оборони України.

Нагороди. Орден Данила Галицького (24 серпня 2013 року).

Медаль «За бездоганну службу» III ст. (20 жовтня 1998 року).