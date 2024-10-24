Як у «Зоряних війнах»: у Китаї почали продавати двоногого модульного робота

У Китаї надійшов у продаж перший у світі двоногий модульний робот, схожий на крокохід із «Зоряних воєн»

Китайська компанія LimX Dynamics представила першого у світі модульного двоногого робота. Кінцівки робота можна модифікувати для різних режимів пересування: від імітації людської ходи до пересування на колесах. Про це повідомило видання New Atlas.

Для різних дослідних цілей робот Tron 1 поставляється з трьома змінними ногами для різних типів рухів.

Tron 1 може керуватися дистанційно за допомогою пульта керування

Робот вже має базову програму підтримки стійкості та здатний утримувати баланс, якщо його штовхають та б'ють. Tron 1 може керуватися дистанційно за допомогою пульта керування.

Tron 1 виконаний в алюмінієво-пластиковому корпусі, важить менше ніж 20 кг і працює на процесорі Intel 12-го покоління. Літій-іонна батарея забезпечує до двох годин автономної роботи. Завдяки наявності портів розширення робота можна оснастити додатковим обладнанням – камерами і маніпуляторами. Ціна робота починається від $15 тис.

Мабуть, китайські розробники Tron 1 надихалися роботами з відомого кіно «Зоряні війни», адже основним призначенням всюдихідного розвідувального транспорту AT-ST була розвідка та патрулювання.

Озброєння крокоходів складалося із встановлених у нижній частині кабіни середніх бластерних гармат. Таким чином, машина була чудовим засобом боротьби з піхотою, але була вразлива для переносних ракетних установок.

Влада Китаю підтримує

Влітку цього року стало відомо про те, що Пекін запустив державний фонд із бюджетом $1,4 млрд для стимулювання розробок у сфері робототехніки. Йдеться, зокрема, про створення людиноподібних роботів з автономним харчуванням, які, як очікується, зможуть замінити людей під час виконання певних завдань на підприємствах.

За повідомленням Муніципального бюро економіки та інформаційних технологій Пекіна, фонд буде використовуватися для інкубації новітніх технологій, розвитку перспективних комерційних проєктів, а також фінансування угод зі злиття та поглинання місцевих компаній. Китайська влада також має намір використовувати фонд для надання субсидій, з метою формування ланцюжка поставок компонентів та обладнання у сфері робототехніки.

Нагадаємо, трирукий робот-диригент дебютував у Дрездені. На честь 25-річчя Дрезденський оркестр виконав Robot Symphony – спеціально написану для цієї події музику. Музикантами диригував – причому трьома руками – спеціально запрограмований для виконання частини програми робот.