Головна Публікації
search button user button menu button

Скільки отримують головні ревізори країни. Зарплатна відомість Рахункової палати

Наші гроші
Віталій Тараненко glavcom.ua
Скільки отримують головні ревізори країни. Зарплатна відомість Рахункової палати
Підвищення зарплат членам Рахункової парламентарі провели під соусом реформування цього органу фінансового контролю
колаж: glavcom.ua

Депутати вирішили 200 тис. – мало. З нового року члени Рахункової мають отримати удвічі більше

Наприкінці жовтня Верховна Рада прийняла у цілому оновлену версію закону про Рахункову палату (№10044-д). Як пояснила з парламентської трибуни «слуга» і голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, на його затвердженні наполягали Міжнародний валютний фонд і США. Іноземці пообіцяли дати Україні понад $2 млрд до кінця поточного року в обмін на реформу Рахункової палати, зазначив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Станом на 7 листопада, президент цей законопроєкт не підписав. А у Раді вже зареєстровано вісім проєктів постанов з вимогою скасувати ухвалений документ. У коментарі «Главкому» народний депутат від «Батьківщини» і перший заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Іван Крулько зауважив: так звана реформа Рахункової палати змінила повноваження цього органу, і частина з них тепер суперечить Конституції.

«Україна втратила суверенний контроль над Рахунковою палатою, оскільки тепер за відбір кандидатів у члени Рахункової відповідатиме дорадча група експертів, куди ввійдуть і міжнародні представники. До речі, такої процедури добору членів Рахункової палати немає у жодній країні. Натомість у Конституції записано, що Рахункова палата є парламентським органом фінансового контролю. Відповідно, за призначення нових членів Рахункової має відповідати Верховна Рада та її профільний комітет», – вважає парламентар.

Однак справжньою несподіванкою для багатьох обранців виявилася інша «міна» у цьому законопроєкті – різке підвищення зарплат членам Рахункової палати. Попередньо йдеться про виплати близько 400 тис. грн в одні руки на місяць. Призначення таких зарплат окремим чиновникам надто контрастують на тлі замороження урядом соцвиплат та рівня мінімальної зарплати у 2025 році.

Стаття 24 закону про Рахункову палату визначає умови оплати праці членів Рахункової палати і посадових осіб апарату та гарантії їх соцзахисту.

Посадовий оклад голови Рахункової палати складає 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступника Голови Рахункової палати – 27 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, іншого члена Рахункової палати – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Станом на 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум для працездатних осіб склав 3028 грн. Такий же розмір закладено у проєкті держбюджету на 2025 рік.

Крім цього, членам Рахункової палати встановлюються надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень у порядку та розмірах.

Виписка з бухгалтерії Рахункової

До складу Рахункової палати входить 13 членів. Однак нині їх залишилося лише п’ять, чотирьох Рада призначила наприкінці 2023 року (Ольга Піщанська, Сергій Ключка, Кирило Клименко і Єлизавета Пушко-Цибуляк).

До складу Рахункової палати входить 13 членів. Однак нині їх залишилося лише п’ять представників
До складу Рахункової палати входить 13 членів. Однак нині їх залишилося лише п’ять представників
фото: Рахункова палата

Водночас у квітні цього року парламент звільнив сімох членів Палати, у яких закінчився шестирічний термін повноважень.

Якщо глянути на перші зарплати новачків Рахункової палати, то вони вже тоді мали достойний вигляд: у січні 2024 року голова Рахункової Ольга Піщанська заробила 146 тис. грн, її заступник Сергій Ключка – 128,4 тис. грн, члени Палати Єлизавета Пушко-Цибуляк та Кирило Клименко – 106,6 тис. грн і 91,2 тис. грн, відповідно.

Скільки отримують головні ревізори країни. Зарплатна відомість Рахункової палати фото 1
У жовтні 2024 року зарплата голови Рахункової палати Ольги Піщанської перетнула позначку у 200 тис. грн. Середня зарплата члена Рахункової за жовтень склала 175 тис. грн
У жовтні 2024 року зарплата голови Рахункової палати Ольги Піщанської перетнула позначку у 200 тис. грн. Середня зарплата члена Рахункової за жовтень склала 175 тис. грн

Уже у жовтні зарплата голови перевищила 200 тис. грн. А середня зарплата члена Рахункової за жовтень склала 175 тис. грн.

Окрім цього, кожен із членів Рахункової палати отримує щорічну оплачувану відпустку тривалістю 45 днів. У табличці виплат членів Рахункової, яку має у розпорядженні «Главком», чітко видно, хто і в який місяць відгуляв відпустку. Наприклад, за червень Кирилу Клименку нараховано 441,1 тис. грн. Цього ж місяця його колега Геннадій Пліс отримав 333,4 тис. грн. З них 245,3 тис. грн склали відпускні виплати та матеріальна допомога на оздоровлення.

У червні член Рахункової палати Геннадій Пліс отримав 245,3 тис. грн відпускних виплат та матеріальної допомоги на оздоровлення
У червні член Рахункової палати Геннадій Пліс отримав 245,3 тис. грн відпускних виплат та матеріальної допомоги на оздоровлення
дані з реєстру декларацій

Наступний етап – 400 тис. грн

Якщо президент таки підпише згаданий законопроєкт №10044-д, члени Рахункової палати увійдуть у 2025 рік зі збільшеними зарплатами. Згідно з цим документом, змінюється розрахунок посадових окладів. Наприклад, оклад голови Рахункової палати замість теперішніх 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб складатиме 55. Якщо перевести це у гривні, то нинішні 90,8 тис. грн перетворюються у 166,5 тис. грн.

Покращення торкнеться усіх членів Рахункової палати. Оклад заступника голови підвищиться з 81,7 тис. грн до 151,4 тис. грн; оклад членів – з 75,7 тис. грн до 145,3 тис. грн.

У 2025 році посадовий оклад Голови Рахункової палати Ольги Піщанської зросте з 90,8 тис. грн – до 166,5 тис. грн
У 2025 році посадовий оклад Голови Рахункової палати Ольги Піщанської зросте з 90,8 тис. грн – до 166,5 тис. грн
скріншот із законопроєкту про внесення змін до закону про Рахункову палату

Окрім окладів, буде переглянуто і різноманітні доплати членам Рахункової палати:

  • доплати за вислугу років складають від 15% посадового окладу (до п’яти років стажу) – до 80%, якщо у людини понад 35 років стажу;
  • доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці – від 5 до 10% посадового окладу, в залежності від секретності інформації;
  • премії (не більше 30% посадового окладу). 

Таким чином, зарплата голови Рахункової палати за новим розрахунком складатиме 366,2 тис. грн (166,5 тис. грн посадовий оклад, 133,2 тис. грн доплата за вислугу років за умови 35 років стажу, 16,6 тис. грн доплата за роботу секретними документами, 49,9 тис. грн премії), простого члена – майже 320 тис. грн.

У розмові з «Главкомом» народний депутат з міжфракційного об’єднання «Розумна політика», а в минулому адвокат Євген Петруняк критикує роботу Рахункової палати. Вона, на думку парламентаря, працює не на повну потужність. До слова, обранець є одним із тих, хто виступає за скасування проголосованих змін до закону про Рахункову палату.

«Мої колеги-депутати цікавилися в ініціаторів законопроєкту №10044-д питанням, з яких резервів буде наповнюватися фонд оплати праці Рахункової палати? Адже у проєкті держбюджету на 2025 рік не закладено коштів на зростання зарплат членам Рахункової палати, за які проголосувала більшість парламенту. Треба враховувати умови, в яких живе нині країна, коли бракує коштів на зарплати військовослужбовцям. І в цей момент Рада підтримує законопроєкт про різке збільшення оплати праці членам Рахункової палати. Якийсь сюр, як на мене, це не на часі», – переконаний політик.

Не приховує розчарування й Іван Крулько. За його словами, новий розрахунок окладу, премій та інших доплат членів Рахункової палати взято «зі стелі».

«Як нам пояснили автори законопроєкту, вони брали за основу заробітні плати антикорупційних правоохоронних органів. Натомість не розв’язаною залишилася проблема із зарплатами чиновників різних рівнів, оскільки відсутній справедливий та зрозумілий підхід», – зауважив Крулько. Він вважає ситуацію з оплатою роботи державних службовців бардаком: є чиновники, у яких один рівень зарплат, у вчителів, наприклад, він інший. А ще є привілейована каста посадовців, у яких зарплатня надвисока, наприклад, члени наглядових рад при держкомпаніях.

«Зважаючи на ці перекоси, парламент повинен напрацювати законопроєкт, яким унормував би єдиний підхід до оплати праці осіб, які отримують кошти з державного бюджету», – підсумував нардеп.

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також: 

Теги: Батьківщина Рахункова палата аудит Роксолана Підласа партія Слуга народу гроші війна бюджет зарплата Верховна Рада Іван Крулько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Гнезділов
Суспільний «герой» чи козир для пропаганди Кремля? Кому насправді вигідне публічне СЗЧ Гнезділова
21 жовтня, 15:00
Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди Судові хроніки
1 листопада, 11:00
Білий дім занепокоєний фактом можливого спілкуванням Трампа та Путіна
Білий дім занепокоєний тим фактом, що Трамп, ймовірно, спілкується з Путіним
10 жовтня, 01:20
Перший пункт плану перемоги стосується членства України в НАТО
Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім
18 жовтня, 08:31
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
20 жовтня, 00:00
Андрій Жупанин став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список
29 жовтня, 16:42
«Хезболла» атакувала Ізраїль
«Хезболла» випустила понад 100 снарядів по Ізраїлю з території Лівану
3 листопада, 04:03
Південна Корея розглядає варіанти допомоги Україні
На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ
3 листопада, 04:11
Санду звернулась до громадян Молдови
Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців
4 листопада, 02:37

Публікації

Підвищення зарплат членам Рахункової парламентарі провели під соусом реформування цього органу фінансового контролю
Скільки отримують головні ревізори країни. Зарплатна відомість Рахункової палати
Сьогодні, 10:00
Українська парламентська делегація спостерігачів на виборах у США
Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах
Вчора, 06:45
Законодавці пропонують державі оплатити те, що у неї було вкрадено?
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
6 листопада, 06:00
Автор скандального законопроекту пояснює: можна зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубів дубових без жодної відповідальності
За дрова – до в’язниці!? Хто роздуває скандал і чому він штучний
5 листопада, 10:50
Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди
1 листопада, 11:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
61K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
34K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
11K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7590
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua