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Зеленський назвав країну, яка є лідером в укомплектуванні українських бригад

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський назвав країну, яка є лідером в укомплектуванні українських бригад
Очільник держави заявив, що Франція підтримуватиме вступ України в НАТО
фото: Офіс президента

Зеленський: Українська бригада, яку готує Франція, буде готова в листопаді

Франція випереджає всі інші країни в напрямку посилення і укомплектування бригад. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, з представниками Франції в Європі відбулася «дуже позитивна зустріч».

«Була розмова про посилення наших бригад, а саме можливостей завдяки резервам, укомплектованим бригадам, нормальною, якісною технікою, і тут міністр Умєров був разом з президентом Франції там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні», – повідомив президент.

Також очільник держави додав, що Франція підтримуватиме вступ України в НАТО.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє у своїй першій програмній промові перед Національною асамблеєю підтвердив підтримку України в її боротьбі проти російської агресії. 

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Теги: міністр війна Франція президент

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