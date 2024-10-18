Зеленський назвав країну, яка є лідером в укомплектуванні українських бригад

Очільник держави заявив, що Франція підтримуватиме вступ України в НАТО

Зеленський: Українська бригада, яку готує Франція, буде готова в листопаді

Франція випереджає всі інші країни в напрямку посилення і укомплектування бригад. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, з представниками Франції в Європі відбулася «дуже позитивна зустріч».

«Була розмова про посилення наших бригад, а саме можливостей завдяки резервам, укомплектованим бригадам, нормальною, якісною технікою, і тут міністр Умєров був разом з президентом Франції там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні», – повідомив президент.

Також очільник держави додав, що Франція підтримуватиме вступ України в НАТО.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє у своїй першій програмній промові перед Національною асамблеєю підтвердив підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.