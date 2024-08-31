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Міністр освіти сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міністр освіти сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати
Закон про освіту і його прикінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів
фото з відкритих джерел

Нині середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках досі отримують маленьку зарплату. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.

За словами міністра, наразі в країні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший – учителів інформатики, математики, англійської мови.

Лісовий стверджує, що середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень.

«Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я, як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував учитель», – коментує він.

Він нагадав, що закон про освіту і його прикінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів, «на які ми, в принципі, виходимо».

«Але виходимо, в тому числі, з певним набором інструментів спрощення нарахування заробітної плати, щоб там не було пів сотні різноманітних надбавок і доплат, щоб це було простіше, зрозуміліше для вчителя», – зауважив міністр.

При цьому він наголосив, що на сьогодні педагоги-дошкільники ще більше соціально маргіналізовані, їхня заробітна плата коливається в районі шести тисяч гривень.

«Їм доплачують до мінімуму, розумієте? І це неприйнятно», – сказав Лісовий.

«Оці три прожиткових мінімуми – це 24 тисячі гривень, правильно? Вісім тисяч – прожитковий мінімум. Це коли буде?» – перепитала у міністра журналістка Мар'яна Матвейчук.

За словами міністра освіти, 24 тис. грн зарплати – як того вимагає закон і що становитиме вдвічі більше, ніж сьогодні в середньому отримують українські вчителі, – буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоча б вільних 50-60 млрд грн додаткових коштів.

«Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для того, щоб підняти заробітну плату всім учителям на рік», – зауважив Лісовий.

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що в Курській області РФ Україна за потреби забезпечить для дітей освітній процес. МОН ці слова спростувало.

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Теги: Оксен Лісовий батько учитель вчитель Україна закон бюджет зарплата міністр

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