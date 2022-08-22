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Чи законно відключати «комуналку» під час війни за борги: роз'яснення суду

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи законно відключати «комуналку» під час війни за борги: роз'яснення суду
В Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ
фото: gsminfo.com

В Україні діє заборона на нарахування та стягнення штрафів за несплату комунальних тарифів

Під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання. Про це повідомила пресслужба Сьомого апеляційного адміністративного суду. 

Ці заборони регулюються відповідною ухвалою уряду, зазначили у суді.

На час воєнного стану в Україні також діє заборона на нарахування та стягнення штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, «утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги».

«Таким чином законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів. Однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету є однією зі складових стабільності економіки», – йдеться у роз'ясненні.

У суді також зазначили, що учасник роздрібного ринку електричної енергії не може без погодження з відповідною військовою адміністрацією відключити споживача від електропостачання, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу:

  • органів державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи судової влади тощо);
  • військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (у тому числі об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • телекомунікацій та зв’язку;
  • закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • об’єктів ДСНС;
  • об’єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання;
    установ та органів юстиції;
  • правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, органів прокуратури, СБУ);
  • підприємств повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;
  • інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

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Теги: суд тарифи комуналка закон

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