Фінансовий радник розповів, як вести сімейний бюджет під час війни

Експерт радить витрачати кошти лише на найнеобхідніше

Через війну українцям довелось переглянути планування сімейних бюджетів – з’явилось кілька нових статей розходів. Фінансовий радник Любомир Остапів розповів як планувати сімейний бюджет під час війни, щоб і врахувати донати на ЗСУ, і відкласти «на чорний день».

«Бюджет кожної родини – це маленька модель бюджету країни. Розподіляючи кошти, ви маєте думати передусім про так звані захищені статті. Тобто витрати на харчування, житло, забезпечення медичних потреб та придбання необхідного одягу», – пояснює Остапів.

За словами експерта, решта суми – це придбання тих речей, без яких на даний момент ви можете прожити, але їх дуже хочеться придбати. Наприклад, нова сумочка. Вона може вас потішити, але, якщо це лише чергова нова річ у вашому гардеробі, то від такої покупки можна відмовитись.

Також експерт пояснив, як правильно донатити на потреби ЗСУ.

«Під час війни в кожній родині, як і в державі, збільшуються витрати на допомогу армії або тим, хто постраждав від російської агресії. Є така думка, що відправляти на благодійність необхідно 10% від прибутку, але насправді ви можете спрямовувати будь-яку комфортну на даний момент суму. 10, 50, 100 гривень, якщо вони відправляються регулярно, це відчутна допомога армії», – пояснює Остапів.

Щодо питання збережень на так званий «чорний день». Тут діє наступна формула: порахуйте суму, достатню вашій родині на місяць, і помножте її на три-шість місяців.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців. Збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати.

Додамо, українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму. Надбавку до пенсії мають отримувати усі українці з більшим стажем роботи.