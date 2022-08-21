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Фінансовий радник розповів, як вести сімейний бюджет під час війни

Альона Боженко
glavcom.ua
Фінансовий радник розповів, як вести сімейний бюджет під час війни
Як планувати сімейний бюджет під час війни
фото із відкритих джерел

Експерт радить витрачати кошти лише на найнеобхідніше

Через війну українцям довелось переглянути планування сімейних бюджетів – з’явилось кілька нових статей розходів. Фінансовий радник Любомир Остапів розповів як планувати сімейний бюджет під час війни, щоб і врахувати донати на ЗСУ, і відкласти «на чорний день».

«Бюджет кожної родини – це маленька модель бюджету країни. Розподіляючи кошти, ви маєте думати передусім про так звані захищені статті. Тобто витрати на харчування, житло, забезпечення медичних потреб та придбання необхідного одягу», – пояснює Остапів. 

За словами експерта, решта суми – це придбання тих речей, без яких на даний момент ви можете прожити, але їх дуже хочеться придбати. Наприклад, нова сумочка. Вона може вас потішити, але, якщо це лише чергова нова річ у вашому гардеробі, то від такої покупки можна відмовитись. 

Також експерт пояснив, як правильно донатити на потреби ЗСУ.

«Під час війни в кожній родині, як і в державі, збільшуються витрати на допомогу армії або тим, хто постраждав від російської агресії. Є така думка, що відправляти на благодійність необхідно 10% від прибутку, але насправді ви можете спрямовувати будь-яку комфортну на даний момент суму. 10, 50, 100 гривень, якщо вони відправляються регулярно, це відчутна допомога армії», – пояснює Остапів. 

Щодо питання збережень на так званий «чорний день». Тут діє наступна формула: порахуйте суму, достатню вашій родині на місяць, і помножте її на три-шість місяців. 

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців. Збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати.

Додамо, українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму. Надбавку до пенсії мають отримувати усі українці з більшим стажем роботи. 

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