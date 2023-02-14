Мер Львова назвав мародерами людей, які підняли ціни на житло для переселенців

Мер Львова засудив львів'ян, які підняли ціни на житло після початку вторгнення Росії

Мер Львова Андрій Садовий також нагадав, що багато львів'ян навпаки занизили ціни на житло, а інші пропонували жити у себе безкоштовно

Мер Львова Андрій Садовий вважає мародерами людей, які різко підняли ціни на житло у місті, коли туди приїхали переселенці. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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«Стосовно випадків, дій, які ми назвали мародерством, по кожному кейсу ми почали таке внутрішнє розслідування і деякі кейси були, була проведена профілактична розмова з людьми, вони вибачилися, а деякі кейси – це було накручування ситуації», – розповів мер.

Він також додав, що у Львові житло в принципі ніколи не було дешевим, а після початку повномасштабного вторгнення багато львів'ян навпаки занизили ціни на житло, а інші пропонували жити у себе безкоштовно.

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«Під час перших тижнів-місяців багато хто з хати останнє виносив і допомагав. А, звичайно, хтось хотів нажитися, заробити на цьому. Бог їм суддя, я вважаю такі кроки мародерськими, якщо хтось хоче заробити кошти на війні», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення «Главком» проводив дослідження, куди найчастіше евакуювалися українці – та скільки це коштувало.