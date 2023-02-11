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Влучило у підприємство і зупинку: влада Бєлгородської області повідомляє про прильоти

glavcom.ua
Влучило у підприємство і зупинку: влада Бєлгородської області повідомляє про прильоти
У Бєлгородській області знову лунали вибухи
фото: В’ячеслав Гладков/Telegram

Губернатор заявив, що Шебекіно обстріляли ЗСУ

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Шебекіно. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Під обстріл ЗСУ потрапило і місто Шебекіно. За попередніми даними, є троє постраждалих – чоловіки. Бригади швидкої медичної допомоги доставляють їх наразі до лікарні», – сказано у повідомленні.

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Як стверджує Гладков, є також пошкодження об'єктів інфраструктури.

«Три прильоти на територію промислового підприємства, є руйнування в одному з корпусів, вибиті вікна. Також один снаряд прилетів у зупинку. Пошкоджено 3 авто», – звітує губернатор.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Бєлгородській області Росії заявили про чергову атаку. Росіяни стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт на території області.

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Росіяни опублікували відео зі звуками вибухів, проте місцева влада не розкрила більш детальних подробиць інциденту.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу України, місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд.

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Теги: обстріл місто влада росіяни Бєлгород

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