«Гарантований покупець» заборгував 1,7 млрд грн «Закарпаттяенергозбут» – заява

«Закарпаттяенергозбут» закликало вирішити проблему боргів «Гарантованого покупця»

Енергопостачальна компанія «Закарпаттяенергозбут» закликає до вирішення проблеми боргів державного підприємства «Гарантований покупець» перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню. Зокрема, боргу перед «Закарпаттяенергозбут» в розмірі 1,7 млрд грн. Про це під час дискусії «Виклики та шляхи розв'язання проблеми заборгованості за механізмом ПСО на українському енергетичному ринку» заявила директорка «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець.

«Ми неодноразово зверталися для врегулювання цього питання. Щось на кшталт взаємозаліків. Наприклад, у «Гарантованого покупця» заборгованість перед нами. І щоб цим боргом ми могли покрити інші борги – приміром, за передачу електроенергії. Загалом ми пропонуємо різні варіанти, щоб напрацювати пропозиції і вирішити нагальні проблеми разом», – сказала Німець. Вона підкреслила, що у структурі споживання Закарпатської області 90% споживачів – це населення. Німець додала, що, як і усі постачальники, «Закарпаттяенергозбут» працює у надскладних умовах – відсутності обігових коштів і й боргах перед іншими учасниками ринку.

«Заборгованість «Гарантованого покупця» є дуже значною. На сьогодні цей борг складає 1,7 млрд грн і ці кошти ми боргуємо іншим учасникам ринку. Працюємо в дуже складних умовах і вже є позиви до нас», – наголосила вона.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що «Енергоатом» знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.