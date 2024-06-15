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Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США: про що говорили

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США: про що говорили
Володимир Зеленський подякував Камалі Гарріс за участь у саміті та дуже важливу допомогу
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сполучені Штати нададуть понад $1,5 мільярда для забезпечення гуманітарних та енергетичних потреб України

Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії провів змістовну зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я тут, у Швейцарії, щоб підтримати Україну та лідерів з усього світу в досягненні справедливого й тривалого миру. Поки ми з нетерпінням чекаємо на цей мир і працюємо над його досягненням, Сполучені Штати зобов'язуються допомагати Україні у відновленні. Тому сьогодні я рада оголосити, що Сполучені Штати нададуть понад $1,5 мільярда для забезпечення гуманітарних та енергетичних потреб України, а також щоб допомогти полегшити страждання народу України», – сказала віцепрезидентка США.

За словами Гарріс, у цю суму входять $824 млн на критичні енергетичні потреби, зокрема на ремонт енергетичної інфраструктури, $379 млн – на гуманітарну допомогу, зокрема на продовольство, воду, прихисток та медичні послуги, і $300 млн – на допомогу у сфері цивільної безпеки, зокрема на підтримку правоохоронних органів.

Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії провів змістовну зустріч із Камалою Гарріс
Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії провів змістовну зустріч із Камалою Гарріс
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Володимир Зеленський подякував Камалі Гарріс за участь у саміті та дуже важливу допомогу.

США виділить гроші для забезпечення гуманітарних та енергетичних потреб України
США виділить гроші для забезпечення гуманітарних та енергетичних потреб України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: ремонт Володимир Зеленський послуги

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