Декретну відпустку буде скорочено? Мінекономіки прокоментувало інформацію

Після ухвалення нового Трудового кодексу відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не скорочується і не скасовується

Наразі в Україні термін декрету становить 126 календарних днів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростувало некоректну інформацію про відпустки, пов’язані з народженням та доглядом за дитиною, у проєкті Трудового кодексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«У медіа поширюється інформація, що новий Трудовий кодекс нібито скорочує «декрет» до чотирьох місяців. Це не відповідає дійсності. Автори таких інформаційних повідомлень змішують різні види відпусток, які мають різне призначення», – йдеться у повідомленні.

Мінекономіки наголосило, що зараз відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів (70 – до пологів і 56 – після). Після ухвалення Трудового кодексу ця відпустка зберігається; проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує.

Другий вид – відпустка для догляду за дитиною. Зараз це відпустка до трьох років зі збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.). Після ухвалення Трудового кодексу ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Третій вид – додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка. У проєкті Трудового кодексу йдеться про запровадження нової оплачуваної відпустки для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці.

«Із них два місяці передбачені для матері, ще два місяці – для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі чотири місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною восьмирічного віку», – вказано в заяві.

Пресслужба відомства наголосила, що це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до трьох років.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема: заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю; захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років; гарантії для вагітних щодо медичних оглядів зі збереженням оплати.

«Тобто мова не про скорочення гарантій, а навпаки, про додаткові можливості для поєднання роботи і батьківства відповідно до європейських стандартів», – зазначає Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.