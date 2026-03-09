Головна Гроші Особисті фінанси
Зростання цін на пальне. Уряд готує допомогу деяким українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зростання цін на пальне. Уряд готує допомогу деяким українцям
Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба контролюватимуть ситуацію з цінами на пальне
Свириденко заявила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо та без внутрішніх спекуляцій

Уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв'язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти», – каже вона.

Глава уряду провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. За її словами, на цій зустрічі скоординували подальші дії у зв'язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини.

«Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку – як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії – забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні», – зазначила вона.

Свириденко наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

«Укрнафта» виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку. Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку», – пояснила глава уряду.

За словами премʼєрки, важливо забезпечити, щоб робота контролюючих органів не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу.

Крім того, міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Нагадаємо, станом на 9 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 68.90 грн за літр, а ДП 71.90 грн за літр.

