44-річний директор БЕБ Цивінський почав отримувати пенсію. Названа сума (оновлено)

Статус учасника бойових дій, наявний у правоохоронця, прискорив вихід на пенсію

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 5 березня вперше задекларував пенсію. Ці виплати вимірюються сумою 318,6 тис. грн. Однак із декларації незрозуміло, за який це період отримана пенсія очільником БЕБ. Про це повідомляє «Главком» із посилання на реєстр декларацій.

Важлива деталь: у попередніх деклараціях правоохоронця згадок про пенсію немає. «Главком» намагався отримати роз’яснення від пресслужби БЕБ, утім там попросили почекати офіційного повідомлення від самого Цивінського.

Олександр Цивінський отримав 318,6 тис. грн пенсії дані реєстру декларацій

Зазначимо, що Цивінському нині не більше 44 років (народився у 1982 році), проте, згідно із законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби», правоохоронець може вийти на пенсію в будь-якому віці, якщо має щонайменше 25 років вислуги.

Цивінський служив у силових структурах – МВС, НАБУ, БЕБ – з 2003 року. Крім того, він має статус учасника бойових дій за участь в АТО у 2014 році та військову службу у 2022-му. Важливо, що час безпосередньої участі у бойових діях зараховується до вислуги років у потрійному розмірі – один місяць за три. Тому, ймовірно, очільник БЕБ уже має необхідний стаж для отримання пенсії.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін призначив Олександра Цивінського директором БЕБ. До того він працював у НАБУ.

Як писав «Главком», кар’єру в НАБУ Цивінський розпочинав зі скромними статками. У декларації за 2015 рік вказував будинок у місті Винники Львівської області площею 91,2 кв. м та земельну ділянку у шість соток в селі Рясне-Руське. Нерухомість була записана на дружину Мар’яну, проте з часом більша частина будинку відійшла громадянці Уляні Тесарівській.

Судячи з декларації за 2024 рік, до майна Цивінського додалася столична квартира площею 102,1 кв. м. Дружина з вересня 2022-го орендувала в Києві помешкання площею 75,6 кв. м. А син посадовця Максим проживав у будинку у Великій Британії за програмою Home for Ukraine.

Крім того, у 2024-му сім’я обзавелася ще однією столичною квартирою площею 30,9 кв. м. На момент декларування інвестиція в її будівництво складала 947,4 тис. грн.

За 2024 рік Цивінський отримав 2,3 млн грн заробітної плати в НАБУ та 62,1 тис. грн гонорару від громадської організації «Джастгруп», яка займається кримінальною юстицією і партнером якої є НАБУ. Тим часом дружина Мар’яна отримала 2,07 млн грн доходу. Подружжя зберігає 254,1 тис. грн і $2,1 тис. на банківських рахунках, ще $28 тис. – готівкою.

Оновлено. Після публікації «Главкома» Олександр Цивінський опублікував допис у своєму телеграм-каналі, у якому підтвердив, що отримує пенсію за вислугу років.

«Я маю 26 років служби у правоохоронних органах та статус учасника бойових дій. Пенсію отримую відповідно до законодавства України за вислугу років. Задекларована мною сума 318 605 грн була сформована за період з серпня 2025 року по березень 2026 року та виплачена після завершення процедур оформлення і відповідних перерахунків», – написав директор БЕБ.