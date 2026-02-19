Головна Гроші Бізнес
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт

Металурги закликали державу обмежити зростання тарифів природних монополій: це руйнує експортні галузі

Постійне зростання тарифів на залізничні перевезення може призвести до руйнування металургійної та ряду інших експортних галузей. Про це заявив голова НТР ОП «Укрметалургпром», ексміністр промислової політики Сергій Грищенко.

За його словами, проблема має системний характер і пов’язана з багаторічною практикою природних монополістів, енергетичних і транспортних компаній, перекладати витрати від обслуговування населення на промисловість.

«Зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення, без перебільшення, призведе до руйнування металургійної галузі. Якщо це проігнорувати, то згодом не буде ані кому постачати енергоносії, ані що возити», – наголосив Грищенко.

Він зазначив, що металургійна промисловість розуміє складність роботи державних компаній під час війни, однак наполягає на передбачуваному та прозорому тарифоутворенні. Адже у компаній існують можливості для оптимізації витрат, підвищення технічної ефективності та проведення реформ. Держава ж має відігравати активну роль у стримуванні необґрунтованого зростання тарифів.

Українська металургія традиційно є експортно орієнтованою. До повномасштабної війни основними ринками збуту були країни Близького Сходу, Азії та Африки. Наразі ключовим напрямком експорту став ринок ЄС. При цьому, через високі тарифи на енергоносії та вантажні перевезення, українська продукція стає неконкурентною порівняно з європейськими виробниками, підкреслив Грищенко.

Внутрішній ринок металопродукції перебуває у депресивному стані, а війна лише поглибила кризу: будівельна галузь не відновилася, багато проєктів зупинено, а для частини підприємств собівартість перевищує ринкову ціну металу. Тому зараз як ніколи потрібне державне регулювання тарифної політики.

«Ми в одному човні. І повинні разом дати йому можливість плавання, а не потонути у бурхливих хвилях сьогодення», – підсумував Грищенко.

Як відомо, Укрзалізниця намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 22 млрд грн. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

Теги: тарифи Мінекономіки Укрзалізниця промисловість металургія перевезення

