Трудовий кодекс збільшить тривалість відпустки українців – Мінекономіки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Після набуття чинності проєкту щодо відпустки працівникам не доведеться переукладати договори
Трудовий кодекс України наближають до європейських норм

Оновлений Трудовий кодекс України має наблизити українське трудове законодавство до європейських норм. Зокрема й збільшити дні відпустки до 28 днів як в ЄС. Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак в етері телемарафону, передає «Главком».

«Чинне трудове законодавство визначає 24 календарні дні відпустки на рік. Але європейські норми передбачають, що працівник повинен мати 28 днів оплачуваної відпустки. Проєкт Трудового кодексу є дуже важливим євроінтеграційним проєктом. Тому Кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік», – сказала Дарія Марчак. Також заступниця міністра економіки повідомила, що проєкт щодо продовження відпустки подадуть до Верховної Ради для голосування.

Дарія Марчак також зауважила, що після набуття чинності проєкту Трудового кодексу щодо відпустки працівникам не доведеться переукладати договори. Водночас за умови, якщо до цього договір між працівником та роботодавцем не був укладений, у роботодавця буде рік на його оформлення.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу. Він має дати старт реформі ринку праці. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, над створенням документа Мінекономіки працювало понад два роки – у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

Раніше «Главком» розповідав про те, скільки має тривати випробувальний термін в Україні. Відповідно до чинного законодавства, випробувальний термін не може перевищувати трьох місяців, якщо інше не передбачено законодавством або колективними договорами. До випробувального терміну не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Теги: відпустка Трудовой кодекс Європейський Союз законопроєкт

