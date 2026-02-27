Головна Гроші Особисті фінанси
«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за грудень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за грудень
З 1 березня почне діяти оновлений диференційований кешбек
фото: Мінцифри

На рахунки 4,4 млн громадян надійде 699 млн грн кешбеку

З 27 лютого українці почнуть отримувати національний кешбек за покупки, зроблені у грудні. Загалом у цей місяць українці придбали товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зазначається, що на рахунки 4,4 млн громадян надійде 699 млн грн кешбеку. За весь час дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн.

Як відомо, з 1 березня почне діяти оновлений диференційований кешбек: 15% (на непродовольчі товари, а також на сири та деякі найменування бакалії) та 5% (на продукти харчування (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу). Покупки мають бути зроблені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, яка підключена до програми.

Щоб перевірити, чи товар бере участь у програмі та який саме кешбек на нього нараховується, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» та обрати «Національний кешбек».

На що можна витратити кошти

Витратити отриманий кешбек можна на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • українські лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Придбати продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку можна в одній із 20 торговельних мереж, які разом налічують понад три тисячі магазинів по всій країні, а також на онлайн-платформах.

Як приєднатися до програми

  1. Подати заявку через сайт або мобільний застосунок одного з банків-учасників програми.
  2. Визначити картки для оплати покупок і надати дозвіл на передачу інформації про транзакції.
  3. Відкрити картку «Національний кешбек».
  4. Обрати її для виплат у застосунку «Дія».

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада 2025 року змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

