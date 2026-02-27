«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за грудень
На рахунки 4,4 млн громадян надійде 699 млн грн кешбеку
З 27 лютого українці почнуть отримувати національний кешбек за покупки, зроблені у грудні. Загалом у цей місяць українці придбали товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.
Зазначається, що на рахунки 4,4 млн громадян надійде 699 млн грн кешбеку. За весь час дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн.
Як відомо, з 1 березня почне діяти оновлений диференційований кешбек: 15% (на непродовольчі товари, а також на сири та деякі найменування бакалії) та 5% (на продукти харчування (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу). Покупки мають бути зроблені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, яка підключена до програми.
Щоб перевірити, чи товар бере участь у програмі та який саме кешбек на нього нараховується, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» та обрати «Національний кешбек».
На що можна витратити кошти
Витратити отриманий кешбек можна на:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- продукти харчування українського виробництва;
- українські лікарські засоби та медичні вироби;
- книжки та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Придбати продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку можна в одній із 20 торговельних мереж, які разом налічують понад три тисячі магазинів по всій країні, а також на онлайн-платформах.
Як приєднатися до програми
- Подати заявку через сайт або мобільний застосунок одного з банків-учасників програми.
- Визначити картки для оплати покупок і надати дозвіл на передачу інформації про транзакції.
- Відкрити картку «Національний кешбек».
- Обрати її для виплат у застосунку «Дія».
Нагадаємо, з 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів.
Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада 2025 року змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
