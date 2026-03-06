Головна Гроші Особисті фінанси
Китайський часник заполонив ринок України: виробники б'ють на сполох

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Китайський часник заполонив ринок України: виробники б'ють на сполох
Дешевий імпорт із Китаю захоплює ринок часнику України
Китайський часник захопив 80% ринку України

На споживчому ринку України частка китайського часнику становить близько 80%, тоді як українська продукція займає лише 20%. Про це для AgroPortal.ua повідомила президентка Асоціації виробників часнику України Юліанна Мусса, пише «Главком».

Основною причиною такої ситуації є зростання собівартості виробництва. Водночас світові ціни на часник залишаються стабільними, через що імпортна продукція стає вигіднішою для продавців.

«Якщо ситуація зі світовим виробництвом не зміниться, то галузь може зникнути взагалі, і це стосується не тільки України, а всього європейського континенту. В деяких країнах це вже відбулося», – зазначила Мусса.

За її словами, подібні ризики турбують і виробників у Нідерландах, Іспанії, Італії, Хорватії та Румунії. Там фермери вже повідомляють, що витрати на вирощування часнику фактично зрівнялися з його ринковою ціною.

Європейські виробники наразі утримують свої позиції на полицях супермаркетів переважно завдяки державним програмам підтримки. Без таких механізмів, попереджають фермери, місцевий продукт може повністю зникнути з ринку.

Експерти також прогнозують глобальне перевиробництво часнику у 2026 році. Основні країни-виробники – Китай, Єгипет, Індія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та США щороку збільшують площі під цією культурою на 5-15%, тоді як рівень споживання залишається приблизно незмінним.

«Математика дуже проста: якщо одна країна стабільно споживає 1000 т на рік, а виробництво Китаю дійде до 30 тис. т, Єгипет, Індія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та США збільшуватимуть свої площі кожного року від 5-15%, то споживання від цього не збільшується. Тому українцям важливо споживати часник вітчизняного виробництва. Це допоможе зберегти галузь хоча б на тому рівні, на якому вона є сьогодні», – підсумувала Мусса.

До слова, в Україні формується дефіцит гречки через різке скорочення виробництва. Через це вже у 2026 році ціни на популярну крупу можуть суттєво зрости.

Теги: ціни ринок овочі імпорт

