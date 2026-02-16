Головна Гроші Економіка
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» зросли до 22 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» зросли до 22 млрд грн
«Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки
«Укрзалізниці» потрібна нова модель фінансування, вантажні перевезення більше не покривають збитки пасажирського сегмента – ЗМІ

У 2025 році модель фінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці фактично вичерпала себе. Через падіння вантажної бази компанія більше не може покривати збитки пасажирського сегмента за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами. Виходом для компанії є перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або місцева влада замовляють соціально значущі маршрути та компенсують різницю між тарифом і собівартістю, пише Центр транспортних стратегій. 

За даними галузевих експертів, обсяги вантажних перевезень з початку повномасштабного вторгнення скоротилися зі 175 млн тонн у 2024 році до 161 млн тонн у 2025-му. У таких умовах традиційна практика крос-субсидіювання стала економічно невиправданою.

Тим часом пасажиропотік зростає: у 2025 році поїздами далекого сполучення перевезено 28 млн пасажирів – більше, ніж у довоєнному 2021 році. Проте збитки сегмента також зростають: понад 18 млрд грн у 2024 році, понад 22 млрд грн у 2025-му. За прогнозами, у 2026 році вони становитимуть 25 млрд грн.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста раніше зазначав, що якщо держава встановлює соціально орієнтовані тарифи, вона має компенсувати перевізнику різницю. Водночас пропозиція парламентського комітету виділити 26 млрд грн на підтримку пасажирського сектору не була врахована у повному обсязі – цього року передбачено 16 млрд грн з резервного фонду.

Експерти наголошують: без системної державної підтримки пасажирські перевезення не зможуть функціонувати стабільно. «Забезпечення доступних перевезень це форма реалізації конституційних прав громадян», – каже доктор технічних наук Олександр Красноштан.

Серед можливих рішень називають перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або місцева влада замовляють соціально значущі маршрути та компенсують різницю між тарифом і собівартістю. За словами Балести, відповідний експериментальний проєкт планують представити найближчим часом.

За оцінками експертів, обсяг компенсацій у межах повноцінної моделі PSO може становити 20–40 млрд грн на рік з урахуванням збитків інфраструктури та потреби в оновленні рухомого складу.

Раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

