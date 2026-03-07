Головна Гроші Особисті фінанси
Війна на Близькому Сході може вдарити по цінах в Україні: що подорожчає перш за все

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів
фото з відкритих джерел

Експерт назвав продукти, які можуть зрости в ціні

Ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. Про це в коментарі Delo.ua повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, пише «Главком».

«Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів (наприклад, помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини)», – сказав він.

За словами експерта, ситуація на Близькому Сході може вплинути на українські ціни через кілька факторів. Насамперед енергетичний, адже можливе подорожчання нафти та пального. Також важливу роль відіграє логістика – ризики для морських маршрутів, затримки постачання та зростання вартості страхування перевезень.

Гопка додав, що на ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.

Водночас інші продукти можуть подорожчати трохи пізніше.

«Ціни на м'ясо та молочні продукти також зростуть, але реагуватимуть із затримкою від одного до трьох місяців», – зазначив аналітик.

Він також наголосив, що точний масштаб подорожчання передбачити складно.

«Спрогнозувати, на скільки саме відсотків зростуть ціни, наразі важко, оскільки на Близькому Сході тривають активні бойові дії із залученням багатьох країн, що робить ситуацію непередбачуваною», – підсумував експерт.

До слова, в Україні формується дефіцит гречки через різке скорочення виробництва. Через це вже у 2026 році ціни на популярну крупу можуть суттєво зрости.

