Експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне у липні

На ринку нафти спостерігається нестабільність, але наразі пального вистачає і дефіциту немає

Війна на Близькому Сході прямо вплинула на ціни на пальне. Ціни на бензин, дизель і газ продовжують коливатись, а ситуація на паливному ринку постійно змінюється через динаміку світових подій.

Аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко спрогнозував, що очікує автомобілістів у липні, передає «Главком».

«Нафта і котирування в Європі дорожчали рівно 10 днів. За цей період дорогого пального до України потрапило не так вже й багато. Але у нас такі події швидко відображаються на оптових і роздрібних цінах. Українські оператори відреагували на це миттєво. На другий день вже почали піднімати ціни. Загалом за 10 днів бензин і дизпальне зросли на заправках на три грн», – зазначив Сіренко.

Експерт також повідомив, що вже 24 червня ціни на нафту різко впали через новини про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

«Сподіваюся, що у липні ціна на бензин і дизпальне знову покрокує назад на ті самі три грн. Виходить, що на 5,8% має подешевшати. Будемо дивитися, до яких позначок ми прийдемо після червня, які котирування будуть на ринку. На котирування ми в Україні впливу не маємо. Однак наразі немає передумов для зростання цін на АЗС» , – заявив аналітик.

Сіренко зазначив, що хоча на ринку нафти спостерігається нестабільність, наразі пального вистачає і дефіциту немає.

Нагадаємо, великі національні мережі АЗС з 15 січня підвищили ціни на всю лінійку пального.

Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 коп – до 59,49 грн та 38,49 грн/л відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн/л.

У свою чергу WOG підвищив ціни на всі види пального на 75 копійок – до 59,74 грн за літр бензину А-95, 57,74 грн – за літр дизпалива та 38,73 грн – за літр автогазу.

Як зауважує видання, з початку року ціни на всі види пального у цих мережах зросли на 1,5-2 грн/л, що відповідає підвищенню акцизів з 1 січня.

Крім того, 15 січня ціни на дизпаливо на 50 коп підвищила і мережа UPG – тепер вона становить 53,90 грн/л.