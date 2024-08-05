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НБУ прогнозує зростання цін на пальне

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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НБУ прогнозує зростання цін на пальне
В Україні очікується зростання вартості пального. Причому вже найближчим часом
фото: minfin.com.ua

Ціни зростуть наприкінці 2024 року – на початку 2025 року, коли запаси будуть вичерпані

Національний банк України  прогнозує поступове, але неминуче зростання цін на пальне в Україні. Основною причиною є поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року, що наблизить їх до європейських стандартів. Про це йдеться у звіті НБУ. 

Що відбувається:

  • Підвищення акцизів: Уряд України ухвалив рішення про поступове збільшення акцизів на пальне, що призведе до зростання податкового навантаження на вартість пального.
  • Ефект бази порівняння: Наразі темпи зростання цін на пальне сповільнюються завдяки ефекту бази порівняння, пов'язаного з тогорічними податковими змінами, та наявності запасів пального, сформованих до підвищення акцизів. Проте цей ефект буде тимчасовим.
  • Прогноз НБУ: За прогнозами НБУ, зростання цін на пальне прискориться наприкінці 2024 року – на початку 2025 року, коли запаси будуть вичерпані, а вплив підвищення акцизів та послаблення гривні стане більш відчутним.

Зростання цін на пальне буде незначним – орієнтовно на 1-1,5 грн/л. За словами економіста Олега Пендзина, таке зростання може пройти для українців майже непомітно, оскільки ціни на пальне в країні зараз залежать головним чином від цін у Європі. До 2028 року ціни можуть зрости на 8-9 грн/л через подальше підвищення акцизів. На ціни на пальне в Україні також впливають світові ціни на нафту та курси валют.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Зокрема, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Як повідомлялося, збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках.

Читайте також: Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Теги: Національний банк пальне

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