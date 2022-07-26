Гроші від ООН отримають не всі пенсіонери: хто в пріоритеті

Українці під час війни можуть претендувати на фінансову підтримку від міжнародних організацій, проте її надаватимуть вибірково

Частина українців може подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на соціальній платформі єДопомога. На виплати можуть претендувати українці, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях,

перебувають на деокупованих територіях;

перебувають на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи.

На відміну від державної допомоги, ці виплати отримають не всі українці. Подати заявку на її отримання може кожен, хто належить до зазначених категорій, проте осіб, які отримають виплати від міжнародних організацій, визначають самі надавачі допомоги.

У пріоритеті – внутрішньо переміщені особи, багатодітні та малозабезпечені родини, особи з інвалідністю. Про це розповіла директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір, пише Житомир.info.

«Україна під час війни має потужну підтримку міжнародних донорів, благодійних фондів. Одним з видів такої підтримки є надання фінансової допомоги від міжнародних донорів. Наші громадяни, які претендують на отримання цієї допомоги, дають заявку про те, що вони претендують на цю допомогу. Тут іде взаємодія двох сторін – нашого мешканця і міжнародного донора, який готовий цю допомогу тим чи іншим категоріям надавати», – пояснила вона.

Міністерство соціальної політики має чітко визначену функцію створення програмного продукту для подання заявок та верифікація цих заявок. Тобто Мінсоцполітики перевіряє заявку людини по наявних реєстрах: визначає, чи дійсно вона особа з інвалідністю, чи дійсно вона пенсіонер, чи дійсно належить до багатодітної родини, чи має статус внутрішньо переміщеної особи. Після цієї верифікації заявка потрапляє в розряд активних і чекає на можливу донорську допомогу. Але міжнародні донори самі визначають коло людей, який вони будуть цю допомогу спрямовувати.

Перш за все, це внутрішньо переміщені особи, з них – люди, які мають інвалідність, багатодітні родини, особи з низьким рівнем доходів, також це можуть бути мешканці громади, які, наприклад, втратили житло внаслідок бомбових ударів. Преференції надаються особам, які постраждали від війни, тому що ця допомога виникла якраз у зв’язку з війною», – наголосила посадовиця.

Нагадуємо, що платформа єДопомога – це додаткова підтримка українців, яка доповнює роботу системи соціального захисту. Платформа передбачена для отримання та надання благодійної допомоги в форматі «від людини до людини».

Як повідомлялося, пенсіонери можуть отримати грошову допомогу від ООН.

Читайте також: