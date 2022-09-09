Якою буде мінімальна зарплата у 2023 році: Мінфін зробив важливе оголошення

Підвищення мінімальної заробітної плати наразі не є пріоритетним напрямком

У 2023 році мінімальна заробітна плата в Україні підвищуватися не буде. У проєкті державного бюджету на 2023 рік її планується залишити на рівні 2021 року, тобто 6500 гривень, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмолічева.

«Близько 5,5 млрд грн будуть закладені на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян вкрай важлива. Також буде забезпечена своєчасна виплата пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам і педагогам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року», – сказав він.

Бюджетом на 2022 рік передбачалося, що з жовтня мінімальна зарплата складе 6700 гривень, у тому числі буде підвищено розмір мінімального страхового внеску ЄСВ. Однак в умовах воєнного стану держава насамперед спрямовуватиме гроші на три пріоритетні напрямки – сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави та медицина, в тому числі програма медичних гарантій.

Підвищення мінімальної заробітної плати наразі пріоритетним напрямком не є.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у бюджеті-2023 у всіх сферах буде перегляд всіх видатків, оптимізація.

Як заявив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

Згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.