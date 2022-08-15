Мінфін прогнозує «надзвичайно жорсткі» зміни видатків: яким сферам готуватися

У пріоритеті буде «соціалка» та армія

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у бюджеті-2023 не буде видатків, які не будуть переглянуті. Про це він сказав у інтерв'ю «РБК-Україна».

«По всіх сферах однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація. У нас бюджет виходить з одного боку надзвичайно складний, тому що складний рік, складні макропоказники, які важко об'єктивно оцінити, багато невідомих. Але з іншого боку – достатньо простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію», – каже Марченко.

Очільник Мінфіну каже, що бюджет буде надзвичайно жорсткий.

«Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету», – вважає Марченко.

Щодо курсу гривні, то наразі повідомляти деталі Марченко відмовився.

«Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені», – сказав він.

Як заявив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

Згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.

Також міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував нещодавній скандал щодо підвищення зарплат народних депутатів під час воєнного стану.