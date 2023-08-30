Юристи роз'яснили, як отримати спадщину, яка розташована на окупованій території

В отриманні спадщини на окупованих територіях є важливі нюанси

Після повномасштабного вторгнення багато українців зіткнулися з проблемою при отриманні спадщини, яка знаходиться на окупованих територіях. Про те, як діяти у цьому випадку, розповідає інформаційно-юридичний сайт «Я та закон».

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У публікації відповіли на запитання особи зі статусом ВПО, яка виїхала з Маріуполя і, попри наявність усіх документів, не може отримати спадщину. Заявник поскаржився, що нотаріуси не відкривають спадкову справу, оскільки спадок знаходиться на окупованій території.

Експерти наголосили, що в умовах військового чи надзвичайного стану українці мають право звернутися до будь-якого нотаріуса в нашій країні для заведення спадкової справи, незалежно від місця відкриття спадщини.

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Таким чином, для того, щоб прийняти спадок, потрібно особисто звернутися до державного чи приватного нотаріуса та надати всі необхідні документи.

Насамперед потрібна заява про прийняття спадщини із засвідченим належним чином підписом спадкоємця на випадок, якщо він особисто не зможе з'явитися до нотаріуса, у якого має намір завести спадкову справу.

Крім цього, у разі смерті спадкодавця на окупованій території потрібно встановити цей факт і лише потім йти до нотаріуса для прийняття спадщини. Для цього необхідно звернутися до будь-якого місцевого суду на підконтрольній Україні території, отримати відповідне рішення, а на його підставі – свідоцтво про смерть у відділі РАЦС.

Нагадуємо, близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. В уряді працюють над законопроєктом із запровадження системи стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги.