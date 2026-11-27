У період розпродажів до «Чорної п’ятниці» в Україні зростає ризик стати жертвою інтернет-шахраїв. Зловмисники використовують привабливі знижки, підроблені сайти магазинів і фішингові посилання, щоб виманювати гроші та конфіденційну інформацію банківських карток. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що серед поширених схем – створення фейкових інтернет-магазинів, публікація підроблених оголошень і пропозиції товарів за підозріло низькими цінами. Шахраї також можуть надсилати сторонні платіжні посилання, які ведуть на підроблені сторінки для введення банківських даних.

Як не потрапити на гачок шахраїв

МВС радить перед покупкою перевіряти адресу інтернет-магазину, оскільки шахрайські копії сайтів можуть відрізнятися від справжніх лише одним символом. Також варто пошукати відгуки про продавця, перевірити його контактні дані та історію роботи.

Покупців закликають не довіряти надто великим знижкам і порівнювати ціни в різних магазинах. Якщо незнайомий продавець наполягає на повній передоплаті, це може бути приводом відмовитися від покупки.

Для оплати МВС рекомендує обирати післяплату, особливо під час замовлення в невідомих продавців. За можливості товар варто оглянути до розрахунку. Оплачувати покупки слід лише через офіційний сайт або застосунок магазину, не переходячи за сторонніми посиланнями.

Окремо у відомстві нагадали, що не можна передавати стороннім PIN-код, CVV-код, термін дії картки та коди підтвердження від банку. Для онлайн-покупок радять використовувати окрему віртуальну картку, на якій зберігати лише суму, необхідну для оплати.

Що робити, якщо натрапили на шахраїв

Після покупки варто контролювати банківські списання, а інформацію про доставку перевіряти лише на офіційних сайтах і в застосунках поштових операторів.

Якщо людина передала шахраям дані банківської картки, їй необхідно негайно звернутися до банку та заблокувати її. У разі шахрайства МВС закликає повідомляти про інцидент Кіберполіцію.

У відомстві наголошують: уважність під час онлайн-шопінгу допоможе не втратити гроші навіть тоді, коли пропозиція здається особливо вигідною.

Варто нагадати, що столичні правоохоронці повідомляють про викриття шахрайської схеми з доставкою замовлень із супермаркетів. За даними слідчих, четверо підозрюваних привласнювали товар, оформлений через служби доставки.