Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 27 листопада 2026 року. Порівняно з 26 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 грн, євро – 49,49 грн, польського злотого – 11,04 грн.

Курс валют станом на 27 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,1064 ↓ 49,4942 ↓ 59,1216 ↓ 11,0479 ↓ 54,1032 54 ↓ Ощадбанк 44,90 / 45,45 49,15 / 50,10 58,40 / 60,60 10,80 / 11,30 53,10 / 55,10 Приватбанк 45 / 45,45 49,4 / 50 59,06 / 59,52 11,01 / 11,17 - ПУМБ 45,10 / 45,70 49,60 / 50,30 58,70 / 60,10 10,90 / 11,20 - monobank 45,06 / 45,44 49,46 / 49,99 - - - Райффайзен 44,90 / 45,52 49,10 / 49,80 56,80 / 60,40 10,40 / 11,40 51,50 / 55,60 OTP Bank 44,94 / 45,30 49,14 / 50,10 58,63 / 59,83 10,96 / 11,16 53,66 / 54,68 Укрсиббанк 44,85 / 45,45 49,15 / 50,10 58,20 / 60,30 - 53,20 / 55,20

* курс валют станом на 09:55 27 листопада 2026 року

За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий подешевшали, а долар США та швейцарський франк подорожчав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.