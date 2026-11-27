На заході України попит підтримують сім'ї переселенців, які шукають готові до заселення дво- та трикімнатні квартири

На ринку нерухомості наприкінці осені 2026 року зберігається значний ціновий дисбаланс: квартири на заході країни коштують помітно дорожче, ніж у східних та південних регіонах. Основною причиною є релокація населення з небезпечних територій, що стимулює попит у тилових областях. Натомість у прифронтових містах ціни просідають, оскільки безпекова ситуація змушує покупців відкладати придбання житла.

«Главком» порівняв вартість квартир у містах України, з'ясував, де нерухомість станом на початок зими коштує найдорожче та як відрізняються ціни на вторинному ринку і в новобудовах.

Де в Україні найдорожчі квартири

Найдорожчі квартири на вторинному ринку продають у Львові, Ужгороді та Києві. Високі ціни також у Чернівцях, Рівному й Луцьку. В кінці рейтингу – Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Харків.

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна Львів $75,1 тис. $107 тис. $140 тис. Ужгород $67 тис. $104 тис. $120 тис. Київ $66,7 тис. $98 тис. $145 тис. Чернівці $62,5 тис. $85 тис. $109 тис. Рівне $58 тис. $71,5 тис. $78 тис. Луцьк $57,9 тис. $71,3 тис. $82 тис. Вінниця $56,7 тис. $82 тис. $97 тис. Житомир $53 тис. $67 тис. $75 тис. Терпопіль $52,5 тис. $78,5 тис. $89,5 тис. Одеса $50,6 тис. $72 тис. $85 тис. Черкаси $50,1 тис. $58 тис. $83 тис. Івано-Франківськ $50 тис. $70 тис. $86,9 тис. Хмельницький $43,5 тис. $60 тис. $70 тис. Полтава $41 тис. $56 тис. $65 тис. Дніпро $35 тис. $45 тис. $60 тис. Кропивницький $35 тис. $50,5 тис. $65 тис. Чернігів $34 тис. $48 тис. $60 тис. Харків $24 тис. $38 тис. $50,9 тис. Суми $23,5 тис. $33,9 тис. $40 тис. Миколаїв $22 тис. $32,5 тис. $42 тис. Запоріжжя $16 тис. $24,5 тис. $33 тис.

Тренди на ринку нерухомості

На заході України попит на житло формують внутрішні переселенці. Оскільки люди зазвичай переїжджають сім’ями, вони шукають дво- та трикімнатні квартири з готовим ремонтом, щоб заселитися одразу. За словами рієлторів, таких ліквідних варіантів із вдалим плануванням на ринку гостро бракує. Саме цей дефіцит якісних пропозицій і дозволяє продавцям піднімати ціни.

На сході та півдні ситуація дзеркальна: через постійні обстріли та близькість до фронту люди напередодні зими виїжджають, а потенційні покупці відкладають угоди. У результаті кількість квартир у продажу суттєво перевищує попит, що змушує власників знижувати вартість. Зокрема, у Харкові, за оцінками рієлторів, ціни реальних угод із весни просіли приблизно на 10%.

Окремо на ціноутворення в кожному регіоні впливає первинний ринок. Продавці «вторинки» часто орієнтуються на прайси забудовників і підвищують свої ціни слідом за ними. Вартість же новобудов насправді залежить від собівартості матеріалів, конкуренції в місті та етапу робіт: квадратний метр на старті будівництва завжди коштує помітно дешевше, ніж у вже зданому комплексі.

Скільки коштують квартири у містах

Київ

У столиці після місячного затишшя покупці поступово повертаються до переглядів квартир, однак угод поки небагато. Частина людей відкладає купівлю, а ті, хто має гроші, чекають на подальший розвиток ситуації. Голова Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна розповіла, що власники готові поступатися у межах 5–10%. Наприклад, одну з квартир на лівому березі, яку виставили за $140 тис., після торгу продали за $135 тис. На ціну також впливають поверх і наявність генератора.

За даними ЛУН, однокімнатна квартира коштує в середньому $66,9 тис., двокімнатна – $98 тис., трикімнатна – $145 тис. У новобудовах стартова ціна квадратного метра становить 66,8 тис. грн.

Львів

У Львові покупці дедалі частіше обирають двокімнатні квартири. За словами голови місцевого відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрія Борисова, до міста переїжджають сім’ї з трьох-чотирьох людей, яким однокімнатного житла вже замало. Вони шукають квартири з двома ізольованими кімнатами, просторою кухнею та ремонтом. За готове помешкання покупці готові платити більше, щоб не шукати майстрів і не організовувати ремонт після переїзду.

У листопаді середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $107 тис., трикімнатної – $140 тис. У новобудовах стартова ціна квадратного метра сягнула $1,55 тис.

Чернівці

Голова Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Олександр Сопівник зазначає, що за останній місяці житло подорожчало на 5–7%. Найбільше зросли ціни на квартири з ремонтом. Забудовники також переглядають вартість нових помешкань.

За даними ЛУН, однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує $62,5 тис., двокімнатна – $85 тис., трикімнатна – $109 тис. Середня ціна квадратного метра в новобудовах становить близько $1,2 тис. (55 тис. грн).

Тернопіль

У Тернополі покупці найчастіше шукають одно- та двокімнатні квартири. Голова місцевого відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин каже, що попит на ліквідне житло перевищує пропозицію. Особливо бракує невеликих квартир у старому житловому фонді. За її оцінкою, за рік середня вартість квартир у місті зросла приблизно на 20%.

Однокімнатна квартира на вторинному ринку у листопаді коштує $52,5 тис., двокімнатна – $78,5 тис., трикімнатна – $89,5 тис. На первинному ринку квадратний метр у середньому коштує близько $920 (42 тис. грн).

Харків

У Харкові квартири дешевшають. Голова місцевого відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Ольховська пояснила: на ринку багато пропозицій, але покупців мало. Від весни ціни реальних угод знизилися приблизно на 10%. Рієлторка також пов’язує слабший попит зі скороченням фінансування державних програм, які допомагали купувати житло.

Однокімнатні квартири на вторинному ринку коштують від $25 тис., двокімнатні – від $35 тис., трикімнатні – від $40 тис. Квадратний метр у ще не зведеному будинку коштує від $500, а квартира у новобудові з ремонтом і меблями – від $800–900.

Дніпро

У Дніпрі зріс попит на житло, але ціни останні місяці не підіймаються. За словами голови місцевого відділення Асоціації фахівців з нерухомості Вікторії Дьоміної, власники погоджуються на торг, а реальна вартість угоди часто нижча за ціну в оголошенні.

У листопаді однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує близько $35 тис., двокімнатна – $45 тис., трикімнатна – $60 тис. У новобудовах квадратний метр у середньому коштує 49,3 тис. грн. За рік ціна зросла на 6,7%.

Скільки коштують квартири в інших містах

На вторинному ринку однокімнатна квартира в Ужгороді коштує $67 тис., у Рівному та Луцьку – $57,5 тис., у Вінниці трішки дешевше – $57,2 тис. У Житомирі за таке житло просять близько $53,5 тис., в Одесі – $50,5 тис., в Івано-Франківську – $50 тис.

У Хмельницькому однокімнатна квартира коштує близько $43,2 тис., у Полтаві – $41 тис., у Дніпрі по $35 тис. У Кропивницькому середня ціна однокімнатної становить $34 тис., а у Чернігові – $34,3 тис.

У прифронтових містах ціни нижчі: у Сумах «однушка» обійдеться близько $23,1 тис., у Миколаєві – $22 тис., у Запоріжжі – $16 тис.

Середня вартість однокімнатної квартири у містах України графіка: ЛУН

Двокімнатні квартири найдорожчі в Ужгороді близько – $104 тис., у Вінниці – $82 тис. у Луцьку – $71 тис., та Рівному – $72 тис. У Житомирі таке житло коштує близько $66,7 тис., в Одесі – $72 тис., в Івано-Франківську – $70 тис.

У Полтаві двокімнатна квартира коштує близько $56 тис., у Хмельницькому трішки дорожче – $60 тис. У Дніпрі «двушка» в середньому коштує $45 тис., у Кропивницькому – $50 тис., а у Чернігові – $48,8 тис.

У Сумах середня вартість становить близько $34 тис., у Миколаєві – $32 тис., у Запоріжжі – $24,5 тис.

Ціни на двокімнатну квартиру в Україні графіка: ЛУН

Трикімнатні квартири в Ужгороді коштують приблизно $120 тис. У Вінниці середня ціна – $97 тис., у Луцьку – $83 тис., у Рівному – $77 тис. В Одесі така квартира обійдеться в середньому $86 тис., в Житомирі – $75,4 тис., а в Івано-Франківську – $86,8 тис.

Трикімнатна квартира у Хмельницькому коштує близько $70 тис., у Дніпрі та Чернігові – по $60 тис. У Полтаві та Кропивницькому середня вартість трикімнатної квартири становить $65 тис. У Сумах така коштуватиме $40 тис., у Миколаєві – $42 тис., у Запоріжжі – $33 тис.

Скільки коштує трикімнатна квартира у різних містах України дані: ЛУН

На первинному ринку квадратний метр в Ужгороді коштує $1,27 тис., у Вінниці та Одесі – по $1,2 тис. У Рівному ціна становить близько $1,12 тис., в Івано-Франківську – $1,09 тис., у Дніпрі – $1,08 тис., у Кропивницькому – $1,03 тис.

Дешевше новобудови коштують у Луцьку – близько $1 тис. за кв. м, Житомирі – $940, Тернополі – $950. У Черкасах, Полтаві та Хмельницькому квадратний метр обходиться приблизно у $880, у Чернігові – $850.

Найдоступніші новобудови – у прифронтових містах. У Миколаєві квадратний метр коштує близько $700, у Харкові – $630, у Сумах – $570, у Запоріжжі – $530.

Медіанна стартова вартість квадратного метра в Україні графіка: ЛУН

Раніше «Главком» писав, що восени дорожчає не лише житло на продаж, а й орендовані квартири. У жовтні ціни на оренду зросли майже в усіх містах України, особливо помітно – у західних областях. За місяць оренда однокімнатних квартир подорожчала в Івано-Франківську на 12%, у Тернополі – на 15%, а на Закарпатті – на 17%. Водночас у Львові зростання було помірнішим – близько 3%.

За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди в Києві, зросла на 87%, проте у жовтні місячні темпи приросту пропозиції сповільнилися приблизно вчетверо.