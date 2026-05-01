Агроекспорт приніс Україні $6,3 млрд за квартал: головний драйвер – переробка

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Агроекспорт приніс Україні $6,3 млрд за квартал: головний драйвер – переробка
Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту – переробка олійних культур стала одним із ключових чинників зростання валютної виручки
Висоцький: Україна нарощує поставки продукції переробки

У першому кварталі 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн аграрної продукції та отримала $6,3 млрд – на $482 млн більше, ніж роком раніше, хоча фізичні обсяги поставок зросли лише на 1,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.  

Переробка замість сировини

Головна тенденція кварталу – зростання вартості агроекспорту при майже незмінних обсягах. Ключовим фактором стали не зовнішні цінові умови – індекс продовольчих цін ФАО зріс лише на 1% – а внутрішні структурні зміни: збільшення частки продукції з доданою вартістю.

«Ми бачимо чіткий тренд: Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту і нарощує поставки продукції переробки. Це дозволяє отримувати більшу валютну виручку навіть за стабільних обсягів. Наше завдання – закріпити цю тенденцію через розвиток переробки та розширення доступу до зовнішніх ринків», – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Частка агросектору в загальному експорті країни склала 62%, що підтверджує ключову роль галузі у формуванні валютних надходжень. 

Що і куди продавала Україна

Структура агроекспорту залишається концентрованою: топ-5 товарних категорій забезпечили 68% виручки, топ-10 – 81%. Лідери – кукурудза, соняшникова олія та пшениця.

  • Кукурудза зросла на 18% у фізичному та на 17% у грошовому вимірі – завдяки активному попиту Туреччини.
  • Соняшникова олія дала приріст виручки на 20% при мінімальному збільшенні обсягів (+3%).
  • Пшениця скоротилася на 35% через рекордний урожай у країнах ЄС; найбільше падіння зафіксовано на європейському напрямку – на 82%. Водночас у межах кварталу поставки відновлювалися: зі 536 тис. тонн у січні до 869 тис. тонн у березні.

Найяскравіший приклад трансформації – ріпаковий сегмент. Завдяки стимулюванню внутрішньої переробки експорт ріпакової олії зріс більш ніж у 30 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Географія постачань залишається стабільною. Країни ЄС забезпечили 49% поставок, регіон MENA (Близький Схід і Північна Африка) – 20%, Туреччина – 12%, інші країни – 18%. Туреччина суттєво посилила позиції: її частка зросла з 9% до 12%, а обсяг закупівель у грошовому вимірі збільшився на $242 млн.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що удари Росії по портах України призводять до накопичення зерна та можуть щомісяця скорочувати обсяги відвантажень на 20–30%. За підсумками 2025 року загальний обсяг агроекспорту склав $22,6 млрд – це близько 56% від усього експорту країни.

