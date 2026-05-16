На Закарпатті почали дозрівати ранні черешні: яка ситуація з урожаєм та цінами на ринку

Жителька Завидового Єлизавета біля черешні
фото: suspilne.media
На Закарпатті почали дозрівати ранні сорти черешні. У селі Завидово Мукачівського району місцеві жителі збирають урожай для власного споживання. Як інформує «Главком», про це йдеться  сюжеті «Суспільного».

Жителька села Завидово Мукачівського району Єлизавета розповіла: ягоди в її саду почали дозрівати близько двох тижнів тому.

«У нормальний рік, якщо файно родить, то воно родить до 50 кілограмів черешні. І на продаж, якщо вродить, особливо на продаж. Для себе таке – як встигнемо з’їсти», – каже жінка.

Інший місцевий житель Володимир поділився, що через погодні умови врожай цьогоріч слабкий.

«Зараз останнім часом дуже дерева висихають, треба постійно обробляти. У березні воно розпуститься, зацвіте, потеплішає, а потім прийдуть заморозки, вітер сильний, а черешні багато не треба, і два дні воно все вбиває», – розповів він.

На продуктовому ринку в Ужгороді наразі можна знайти лише імпортні черешні. За словами продавця Віталія, він торгує ягодами з Греції, вартість яких становить 1000 грн за кілограм. Він додав, що продавати закарпатську черешню зможе орієнтовно через місяць.

«Поки тільки дивимося. Ще не цікавилася черешнею. Я думаю, ще ранувато», – розказала покупчиня Наталія.

Нагадаємо, в Києві вже продають першу полуницю, проте ціни залишаються високими. Наразі кілограм ягоди на ринках коштує від 280 до 320 грн. Продавці пояснюють високі ціни тим, що сезон домашньої полуниці в більшості регіонів ще не розпочався, а продукцію поки привозять переважно із Закарпаття. 

Перша полуниця в українських супермаркетах та на ринках традиційно з’являється ще навесні. На початку сезону ціни залишаються високими через невеликі обсяги врожаю, погодні умови та витрати на логістику. Закарпатська полуниця традиційно однією з перших відкриває сезон української ягоди.

