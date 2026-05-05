Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив

Ірина Міллер
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
фото: Telegramканал Юлії Свириденко

Держава готує ТРЦ Ocean Plazа  до передачі новому власнику

Цього року уряд розраховує залучити до бюджету близько 13 млрд грн від приватизації, а одним із ключових лотів стане столичний ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, інформує «Главком».

Питання великої приватизації обговорили безпосередньо в Ocean Plaza під час наради за участю Мінекономіки та Фонду державного майна. Цей актив, який раніше належав російському олігарху, було передано у власність держави відповідно до закону «Про санкції».

За словами Свириденко, наразі держава готує об’єкт до передачі новому власнику. Очікується, що ТРЦ виставлять на відкритий аукціон уже у третьому кварталі 2026 року. Орієнтовна ринкова вартість Ocean Plaza становить близько $100 млн.

Загалом уряд планує отримати:

  • 10 млрд грн – від великої приватизації;
  • 3 млрд грн – від малої приватизації.

Юлія Свириденко зазначила, що мала приватизація вже демонструє стабільні результати: з початку року до бюджету надійшло понад 1 млрд грн, що становить значну частину річного плану.

Зазначається, що кошти від продажу санкційних активів, до яких належить і Ocean Plaza, будуть спрямовані до фонду відновлення. Цей ресурс піде на відбудову країни та підтримку українців, які постраждали від наслідків війни. 

Що відомо про роботу ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс City Beach Club. 

ТРЦ Ocean Plaza був відкритий 19 листопада 2012 року
фото з відкритих джерел

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга, через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 

ТРЦ Ocean Plaza припинив працювати від початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом там певний час працював лише продуктовий гіпермаркет. У серпні 2022 року в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передали корпоративні права товариств на понад 350 млн грн зокрема ТРЦ Ocean Plaza.

12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки. У листопаді 2022 року в Ocean Plaza повідомили, що ТРЦ поновив співпрацю з орендарями та підрядними компаніями та відкрив свої двері для відвідувачів.

У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

