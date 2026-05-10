Робота з бронюванням в Україні: які спеціалісти найбільше потрібні під час війни

Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію»

Правила бронювання працівників здійснюють згідно з рішенням Мінекономіки

Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо є придатними за станом здоров’я. Бронювання надає підприємцям можливість оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Хто може отримати бронювання на роботі

Правоохоронні органи (Національна поліція, СБУ, ДБР, НАБУ, органи прокуратури, розвідувальні органи України, ДСНС, державна кримінально-виконавча служба)

Штатні посади патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Крім цього, заброньованими можуть бути працівники підприємств, установ та організацій, які визначено критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, а також для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (відповідно до критеріїв, встановлених на загальнодержавному рівні та на місцевому – обласними військовими адміністраціями).

Бронювання також надається представникам міжнародних організацій (установ ООН, міжнародних судових органів та інших організацій, які діють в Україні відповідно до укладених міжнародних договорів), а також представникам Товариства Червоного Хреста України та інших неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Правила бронювання працівників здійснюють згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони.

Порядок бронювання визначає постанова Кабміну № 76. Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію» або у паперовій та/або електронній формі.

Нагадаємо, в Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін.

Також президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.