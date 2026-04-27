Мінекономіки запускає реформу Держпраці

Запропоновані зміни передбачають перехід до нової моделі роботи, за якої держава зменшить свій вплив на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало проєкт постанови про реформування Державної служби з питань праці. Він передбачає перехід від моделі, у якій держава одночасно контролює і фактично впливає на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці, до моделі, де Держпраці зосереджується на своїй ключовій функції: нагляді за безпекою праці та контролі за дотриманням трудового законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, серед запропонованих змін: розмежування контрольних функцій, передача частини процедур незалежним акредитованим органам, скасування погоджень і участі у процедурах, які не є держнаглядом, а також цифровізація документів і рішень.

Зміни стануть першим етапом реформування Держпраці. Вони мають допомогти сформувати прозорий ринок послуг у сфері охорони праці, зменшити адміністративне навантаження на бізнес, мінімізувати ризики тиску та спрямувати ресурс Держпраці на контроль реальних ризиків для життя і здоров’я працівників. Наступним етапом має стати цифровізація сфери охорони праці в системі «Обрій».

За словами пресслужби, до розробки першого етапу реформи долучився Офіс ефективного регулювання BRDO. Також були враховані висновки звіту Tony Blair Institute, підготовленого на основі круглих столів із бізнесами, інтерв’ю з представниками регіональних офісів Держпраці, зокрема керівниками офісів і місцевими інспекторами, та аналізу даних, наданих Держпраці.

«За попередніми розрахунками, мінімальний ефект від скорочення частини процедур може становити 4,473 млрд грн на рік для бізнесу. Водночас вивільнений адміністративний ресурс Держпраці, за оцінкою міністерства, може сягнути 27,205 млн грн на рік і бути спрямований на ризик-орієнтований нагляд та перевірки там, де існує реальна небезпека для працівників», – йдеться в заяві.

До слова, 302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.