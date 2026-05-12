Урожай-2026: чи вистачить Україні зерна

Виробництво пшениці для переробки на борошно прогнозується на рівні 9,1 млн тонн

Мінекономіки: пшениці в країні буде у кілька разів більше за потребу, ризики стосуються кукурудзи

Україна у 2026 році повністю забезпечена основними зерновими культурами – аграрії планують зібрати близько 60,4 млн тонн, що приблизно стільки, як і торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Пшениці – утричі більше за потребу

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив про це на форумі «Хлібна індустрія–2026», який уже четвертий рік поспіль збирає державу та бізнес напередодні нового сезону.

За попередніми оцінками, урожай основних культур у 2026 році може становити:

пшениця – близько 22,4 млн тонн;

ячмінь – близько 4,7 млн тонн;

кукурудза – близько 31,6 млн тонн.

Ситуація з пшеницею виглядає особливо стабільно: при внутрішній потребі у 6,4 млн тонн на ринку разом із перехідними запасами буде близько 26,6 млн тонн. Це дозволяє не лише гарантувати продовольчу безпеку, а й зберігати значний експортний потенціал.

Ризики – через холодну весну

Водночас Висоцький попередив, що цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур.

«Насамперед погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби, температурного режиму та рівня вологи під час вегетації. Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах», – зазначив заступник міністра.

Фокус – на переробку, а не сировину

Окрему увагу на форумі приділили продовольчій пшениці для переробки на борошно. Разом із перехідними залишками її загальна пропозиція може сягнути 11,7 млн тонн. Галузь дедалі більше зміщується від вивезення сировини до виробництва продукції з вищою доданою вартістю – зростають поставки борошна, хлібобулочних виробів і заморожених напівфабрикатів.

Активно розвивається сегмент громадського харчування та готової випічки (HoReCa і Bake-off): заморожені хлібобулочні вироби й продукція високого ступеня готовності стабільно користуються попитом як усередині країни, так і за кордоном. Учасники форуму також відзначили, що галузь суттєво посилила операційну стійкість – бізнес адаптував логістику та навчився швидко реагувати на зміни ринку.

Нагадаємо, за попередніми оцінками Мінекономіки, урожай зернових у 2025 році становив 56 млн тонн: пшениці – 21,5 млн тонн, ячменю – 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн. Тоді Висоцький попереджав, що Україна недоотримає близько 3 млн тонн зерна для експорту через удари Росії по портах.

До слова, весняна посівна кампанія-2026 стартувала пізніше звичного через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив. За оцінками Мінекономіки, загальні площі ярих культур залишаться приблизно на рівні 22–22,5 млн га.