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Гетманцев повідомив, як зміняться податки, якщо Україна вступить до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гетманцев повідомив, як зміняться податки, якщо Україна вступить до ЄС
Гетманцев зробив заяву щодо зміни податків в Україні через майбутній вступ до ЄС
колаж: glavcom.ua

Гетманцев: Не можемо знизити істотно оподаткування

Податкову ставку України для вступу до ЄС збільшувати не потрібно. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю «Фокусу», інформує «Главком».

«Ми не можемо зробити оподаткування, як в офшорній зоні, не можемо знизити істотно оподаткування, і це теж вимоги ЄС. Але у нас зараз середні по ЄС ставки, трошки навіть нижче середніх, але вони в межах розумних ставок. Тобто нам саме ставки для вступу до ЄС збільшувати точно не потрібно. Ще раз наголошу – подекуди мова може йти навіть про зменшення», – зауважив Данило Гетманцев.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу. Він додав, що для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб «допомогти їм прискорити проведення реформ».

Як повідомлялося, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

До слова, координаційна платформа українців за кордоном Strichka звернулася з петицією до Європейського парламенту. Вона закликає негайно прийняти Україну до ЄС, аби зміцнити європейську безпеку та стримувати російські загрози.

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Теги: податки Данило Гетманцев

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