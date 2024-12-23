Скільки заробляють директори українських аеропортів під час повномасштабної війни: інфографіка

Попри закритий повітряний простір України, директори цивільних аеропортів, навіть частково зруйнованих ракетними ударами, продовжують отримувати зарплату

Серед директорів українських аеропортів найбільшу зарплату мав очільник «Борисполя» Олексій Дубревський – за 2023 рік він задекларував 3 млн 788 тис. грн зарплати. Про це йдеться в інфографіці видання «Слово і діло».

Сам Дубревський раніше заявляв, що аеропорт, хоч і закритий, але продовжує забезпечувати технічну готовність своїх інфраструктурних об'єктів та виробничих технологічних систем.

На другому місці за рівнем зарплати опинився виконувач обов'язків директора аеропорту в Запоріжжі Олександр Коняхін: у 2022 році отримав 1 млн 64,2 тис. грн зарплати, а у 2023-му – 1 млн 73,4 тис. грн.

На третьому місці – директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська. У 2022 та 2023 роках вона заробила 906 тис. та 872,8 тис. грн відповідно.

Також упродовж останніх двох років зарплату отримував і директор Донецького аеропорту Владислав Близнюк. Летовище було зруйноване ще 10 років тому унаслідок активних бойових дій під час АТО, а нині воно зареєстроване у Слов’янську.

У 2022 та 2023 роках Близнюк отримав 119,3 тис. та 309,2 тис. грн.

інфографіка: «Слово і Діло»

Нагаадаємо, працівники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в середньому отримують 79,7 тис. грн за місяць.

До слова, найвищий офіційний дохід мають працівники Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), де середня зарплата дорівнює 111,9 тис. грн.